14.07.2017 08:24:44

Yıldırım'dan 15 Temmuz mesajı: Benzer çılgınlığın bedeli ağır olur

Gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelen Yıldırım, yeni darbe girişimi olasılığına ilişkin de 'Böyle bir durum söz konusu değil. Ama benzer bir çılgınlık, ahmaklık yapılacak olursa bu sefer bedeli daha ağır olur' dedi.

İşte Yıldırım'ın ilgili açıklamalaır:

ŞAŞIRTAN GELİŞMELER YAŞANABİLİR

“Tabii bu tip işlerle ilgili yeni şeyler her zaman çıkabilir. Yani şu anda bu iş ayan beyan bellidir. ‘Artık bu mesele bitmiştir' demek çok erken. Yargılama süreçleri devam ediyor, bu süreç içerisinde farklı şeyler çıkabilir, yeni diyebileceğimiz gelişmeler de olabilir. Yani işin tabiatı icabı bu ihtimali göz ardı etmememiz lazım. Yani olayın büyüklüğü, örgütün saydam olmayan yapısı, karmaşık ilişkileri, bütün bunları bir arada düşündüğümüzde hepimizi şaşırtan farklı gelişmeler yaşanabilir.

DARBE İHTİMALİ YÜKSEK DEĞİL

Açıkçası bundan sonrası için silahlı bir darbe teşebbüsünden bahsediyorsanız, bu ihtimali ben çok yüksek bulmuyorum. Böyle bir durum söz konusu değil. Bu tamamen terör örgütünün yandaşlarına ve kamuoyuna ‘Ölmedim, ayaktayım' mesajı vermek için diri tuttuğu bir şeydir. Ha, bizi rehavete sürükler mi? Tabii ki sürüklemez. Biz her türlü tedbirimizi alıyoruz. Ama ona benzer bir çılgınlık, bir ahmaklık yapılacak olursa bu sefer bedeli daha ağır olur. Benim özellikle vatandaşlarımdan talebim, bu tip sürekli ortalıkta dolaşan rüya tabirlerine, şayialara kulak asarak hayatlarını, konforlarını bozmasınlar, normal yaşamlarına devam etsinler. Milletimizin huzuru, rahatı için gece-gündüz demeden ayakta duran ve sürekli bu işleri takip eden devletimizin birimleri var. Hükümetimiz var, kolluk kuvvetlerimiz var, yargı mensuplarımız var. Her şeyden önce çok dinamik bir medyamız var. 15 Temmuz darbesini önleyen belki çok iyi fark edilmeyen en büyük güçlerinden biri medyadır.

ÖNÜMÜZE 'İRTİCAİ FALİYET' DİYE KİMİ GETİRDİLERSE GEREĞİNİ YAPTIK



Şimdi ne deniyor? ‘Efendim, AK Parti bunlarla mücadele etmedi. YAŞ'ta FETÖ'cüleri atmadılar' dediler. Hükümet yani sırf inançlarından dolayı atılmanın olmaması için şerh koyuyor ama AK Parti iktidarı boyunca Şûra'ya atılma teklifiyle gelip de atılmayan hiç kimse yok. Kim irticai faaliyet diye getirildiyse hepsi atılmış. Sadece itiraz yazmışız bazılarına ama bu sonucu değiştirmiyor ki atılıyor adam. Bir terör örgütü olarak adını koymadan evvel de mücadeleyi başlatan parti AK Parti'dir. 2010'da fiilen başlatmışız orada görmüşüz işin boyutunu. Ve 2010'dan sonraki bütün seçimlerde biz bunları ayıkladık.