24.02.2017 14:59:56

Yıldırım'da yol hamlesi

Yıldırım Belediyesi, yeni imar yolları açmaya devam ediyor.

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Yıldırım Belediyesi, yeni imar yolları açmaya devam ediyor.Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yeni açılan yollar ulaşımı rahatlatıyor. 2016'da 9 bin 539 metre, 2017'nin ilk iki ayında ise bin 513 metre olmak üzere toplam 11 bin 52 metre yeni yol Yıldırım'a kazandırıldı. İlçedeki yerleşim alanlarının genişlemesi ile birlikte yeni yollara ihtiyaç duyulduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Yıldırım aynı zamanda en hızlı büyüyen ilçelerden biri. Yeni yolların ve yatırımların olduğu yerlerde kalkınmanın hızla arttığı gerçeğiyle hareket ederek yeni yolları şehrimize kazandırıyoruz" dedi.Kentsel dönüşümün tamamlayıcı unsurlarından biri olan ulaşılabilir şehir hedefi doğrultusunda önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Şehrimiz her geçen gün büyürken vatandaşlarımızın da bu aynı oranda beklentileri artıyor. İlçemiz her geçen gün büyüyüp geliştikçe hizmet alanımız da genişliyor. Planlı yapılaşmayla birlikte alt yapı çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.