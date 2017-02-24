24.02.2017 15:10:48

Yıldırım'da mahalle sohbetleri

Yıldırım Belediyesi, 'Mahalle Sohbetleri' programında ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nu ağırladı.

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Yıldırım Belediyesi, 'Mahalle Sohbetleri' programında ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nu ağırladı.Yıldırım'ın her ay iki farklı mahallesinde düzenlenen 'Nihat Hatipoğlu ile Mahalle Sohbetleri'nin şubat ayındaki ikinci programı Millet Mahallesi'nde yapıldı. Kirmasti Düğün Salonu'ndaki program ilgi gördü. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, günümüz dünyasında İslamiyet'e çeşitli saldırılarda bulunulduğunu, İslam aleminin birlik ve beraberlik bağlarını pekiştirerek buna en iyi cevabı vereceğini belirtti. Hatipoğlu, "Dinimizi layıkıyla yaşamalıyız. Dinimizi kötü gösteren şer mihraklarına karşı el birliğiyle durmamız, birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamamız gerekir" diye konuştu.Nihat Hatipoğlu, "Çocuklar, gençler yeni bir uyanış içindeler. Gelecek hakkında ümidimiz artıyor. Elhamdülillah bu milletin çocukları da dinlerini biliyor, Müslümanlığı biliyor. Burada annelerin rolü çok büyük. Çocuklarınızı sahiplenin" diye konştu.