SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Yıldırım-Barzani görüşmesinde terör vurgusu
27.02.2017 19:01:35

Yıldırım-Barzani görüşmesinde terör vurgusu

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlığına dikkat çekildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlığına dikkat çekildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile görüşmesi hakkında Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, IKBY Başkanı Mesud Barzani'yle bugün Çankaya Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, IKBY ile Türkiye ilişkileri başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere tüm veçheleriyle ele alındığı, Irak ve bölgedeki gelişmeler ile terörle mücadele konularının gündeme geldiği bildirildi.

Başbakan Yıldırım'ın görüşmede, terörle mücadele konusundaki Türkiye'nin kararlılığını vurguladığı belirtilerek, ayrıca görüşmede terör gruplarıyla ortak mücadele konusunda atılacak ilave adımların üzerinde durulduğu ifade edildi.
    YORUM YAZ
BM'den korkutan Arakan iddiası
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Bakanlar Kurulu sonrası sert 'Karargah rahatsız' tepkisi
ABD, Rakka için PYD'yi istiyor...
Fırat Kalkanı'na karşı PKK-Esed ittifakı
Rusya İran'dan petrol alacak
Yunanistan'ın 'şımarık çocuğundan' Çavuşoğlu'na cevap geldi
Baykal'a göre 'Cumhuriyeti ilk kez halk savunacak'
İsrail Gazze'yi bombalıyor!
İngiltere AB vatandaşlarını sınırdışı edecek mi?
ABD, PKK'ya 'Şengal'den çekil!' dedi
Hayal edilenler ve aslında olanlar...
'Ak Parti Kandil'e girecek ama PKK olmayacak'
“Evet dünyasında açıkça gözlenen bir kaygı var'
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
Beyaz Kasklar, Oscar aldı
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
İşte en az yakan arabalar
Rusya: Cenevre'de PYD de olmalı
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Barzani-Erdoğan görüşmesinde detaylar
Hürriyet yazarından Erdoğan'ın idam çıkışına: Neden pakete koymadınız?
Dünyanın en güçlü ordularının kullandığı tüfekler
Mehriban Aliyeva: Cumhurbaşkanlığını düşünmüyorum
İsrail, İnsan Hakları Örgütü'ne çalışma izni vermedi
İsrail, İnsan Hakları Örgütü'ne çalışma izni vermedi
Uluslararası sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) İsrail yönetiminin, İsrail ve Filistin’de çalışma izni taleplerini reddettiğini duyurdu.
27.02.2017 19:09:13
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 azalışla 87.765,41 puandan tamamladı.
27.02.2017 18:28:25
Engelli öğretmen atama başvuru süresi uzatıldı
Engelli öğretmen atama başvuru süresi uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığınca, engelli öğretmen atama başvuruları yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldı.
27.02.2017 17:42:23
İstanbul’da sis manzaraları
İstanbul’da sis manzaraları
İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sis, ilginç manzaralar oluşturdu.
27.02.2017 16:53:32
Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı
Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı
Konya'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14 öğrenci yaralandığı bildirildi.
27.02.2017 16:49:13
Nokia 3310 efsanesi geri döndü
Nokia 3310 efsanesi geri döndü
MWC 2017 Fuarı'nda yenilenen Nokia 3310 tanıtıldı. 17 yıl önce üretilen ilk 3310 ile aynı tasarım çizgilerine sahip olan telefon, özellikle bataryasıyla ön plana çıkıyor. Yeni 3310, tam dolu batarya ile 22 saat konuşma süresi vaat ediyor. Yeni 3310, yenilenen Yılan oyunuyla hayranlarını bekliyor.
27.02.2017 16:34:27
'Yurt dışındaki seçmenin referanduma katılımı artarak devam edecek'
'Yurt dışındaki seçmenin referanduma katılımı artarak devam edecek'
Adil Gür'e göre 'yurt dışındaki seçmenin referanduma katılımı artarak devam edecek.'
27.02.2017 15:46:03
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Yunan Bakan Türk askerlerine 'ölüm' imasında bulundu
Yunan Bakan Türk askerlerine 'ölüm' imasında bulundu
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
“Evet dünyasında açıkça gözlenen bir kaygı var'
“Evet dünyasında açıkça gözlenen bir kaygı var'
'Ak Parti Kandil'e girecek ama PKK olmayacak'
'Ak Parti Kandil'e girecek ama PKK olmayacak'
Milli Savunma Bakanı'ndan Hürriyet'e sert cevap!
Milli Savunma Bakanı'ndan Hürriyet'e sert cevap!
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
Barzani-Erdoğan görüşmesinde detaylar
Barzani-Erdoğan görüşmesinde detaylar
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: O şımarık çocuğa anlatsınlar!
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: O şımarık çocuğa anlatsınlar!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erdoğan talimat verdi: 7 bin kişi alınacak
Erdoğan talimat verdi: 7 bin kişi alınacak
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Gazze'de intihar oranları artıyor
Gazze'de intihar oranları artıyor
Hürriyet'in Karargah rahatsız manşetine Başbakan'dan ilk tepki
Hürriyet'in Karargah rahatsız manşetine Başbakan'dan ilk tepki

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları