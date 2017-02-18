18.02.2017 16:59:34

Yıldırım: ABD'deki teröristbaşını getireceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, '15 Temmuz'da kan döken FETÖ militanlarına hamilik yapanlar var. Ne yaparlarsa yapsınlar bu mücadeleden bizi alıkoyamazlar. ABD'deki teröristbaşını getireceğiz hesabını soracağız' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "FETÖ'yü hem Türkiye'de hem de dünyanın sığındıkları inlerinde bulup teker teker adalete teslim edeceğiz. Bu darbenin planlayıcısı, Pensilvanya'da oturan terörist başını da evelallah getireceğiz, hesabını soracağız. Açık söylüyorum, terörü de terör destekçilerini de teröre göz kırpanları da teröre yataklık yapanları da Türkiye olarak rahatsız etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Öyle Türkiye'ye ders vermeye kalkılan günler geride kaldı. Türkiye parmak sallanmayla korkutulacak bir ülke değildir. Eğer terörün yanında olmaya devam edenler olursa bilsinler ki o terör bir gün gelecek kendisini koruyanları da yakacak. Koyunlarında besledikleri yılanlar bir gün onları da sokacak" şeklinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle oldu:

"SİZLER BÜYÜK, GÜÇLÜ, ŞEREFLİ BİR ÜLKENİN AKINCILARISINIZ"

Pasaport harçlarını idirdik, dövizle askerle bedelini 6 kat indirdik, mavi kart sahibi gençlerimizin Türkiye'deki devlet dairelerinde çalışmasının yolunu açtık. Sizlerin doğum yardımı ve konut hesaplarından faydalanmasını sağladık. Türkiye'ye getirdiğiniz arabaların 2 yıl Türkiye'de kalmasına izin verdik. Gençlerinizi sık sık Türkiye'ye getiriyoruz. Eğitim alanında yaptığınız her türlü projeye destek veriyoruz. Özellikle çift dilli anaokul eğitimini önemsiyoruz. Yapılan bütün temaslar sonuna kadar desteklenecek. Yabancı düşmanlığı ile etkin mücadele edeceğiz. Bütün bu saydıklarım yapacaklarımızın küçük bir kısmı. Unutmayın Ak Parti'nin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Her birinizin çok yüksek özgüvene sahip olmasını istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin pasaportunu taşıyan sizlerin bu kimlikleri gururla taşımasını istiyorum. Siz kahraman bir ecdadın evlatlarısınız. Sizler büyük güçlü şerefli bir ülkenin akıncılarısınız. Bu dik duruşunuz için size teşekkür ediyorum.

"ÖYLE BİR CEVAP VERİN Kİ DÜNYA DUYSUN"

Sevgili kardeşlerim sizlerden bir ricam var. 16 Nisan'da referanduma gidiyoruz. Dünyanın her yerinde 3 milyona yakın seçmen oy kullanacak. Öyle bir cevap verin ki bütün Avrupa duysun, sadece Almanya değil. Bütün dünya duysun. Sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Büyük Türkiye için var mısınız? İstikrar için huzur için refah için hazır mısınız? Maşallah! Allah'ın izniyle burada iş tamam. Sandığın rengi belli oluyor. 15 Temmuz gecesi hamdolsun milletimiz tanklara toplara göğsünü siper etti, bu alçak darbe girişimini püskürttü. Allah hepsinden razı olsun. 248 şehidimiz var. Memleketleri için hayatlarını ortaya koyan gazilerimiz var. Allah onlardan da razı olsun. Sizler burada haberleri duyduğunuz an dua ettiniz.

"NE KADAR TERÖR ÖRGÜTÜ VARSA BU COĞRAFYADA CİRİT ATMALARINA İZİN VERİLİYOR"

Biz Türkiye'de bayrağımızı indirtmedik, ezanımızı dindirtmedik. Emanetinize sahip çıktık. Ne toprağımızı ne bayrağımızı bu hain FETÖ'ye çiğnetmedik. Ülkemizi işgal etmelerine izin vermedik. O gece birileri büyük bir hayal kırıklığı içine girdi. Dost bildiğimiz bazıları hayal kırıklığı yaşadı. Siz onların kim olduğunu iyi bilirsiniz. Onlarca yıl terörle mücadelede dostlarımızdan gerekli desteği görmedik. Türkiye'de kan döken ne kadar terör örgütü varsa bu coğrafyada cirit atmalarına izin veriliyor. Şimdi de 15 Temmuz'da kan döken FETÖ militanlarına hamilik yapanlar var. Ne yaparlarsa yapsınlar bu mücadeleden bizi alıkoyamazlar. ABD'deki teröristbaşını getireceğiz hesabını soracağız. DEAŞ'la da mücadele ediyoruz. Suriye'den yaptıkları terör faliyetlerini sona erdirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Terörü de, terör destekçilerini de, yataklık yapanları da Türkiye olarak rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'ye ders verilmeye çalışılan günler geride kaldı. Türkiye parmak sallamakla korkutulacak bir ülke değildir. Koyunlarında besledikleri yılanlar bir gün onları da sokacak. Ama Türkiye'nin yanında olurlarsa kendileri de Avrupa'da dünya da kazanacak.

"ŞİMDİ SAKİN BENİ DİNLEYİN, SONRA COŞKUYA DEVAM"

Yenikapı ruhunu taşıyamayanlar oldu. Ama Sayın Bahçeli Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi gördü ve bir araya gelerek istişare yaptık. Köklü bir çözüm için mutabakata vardık. Bu çözüm Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Türkiye'deki vatandaşlarımızın ve sizlerin kafasında sorular olabilir. ÇÇünkü bir yönetim sistemi değişikliği yapıyoruz. Hİç merak etmeyin bakın önümüzdeki hafta Cumartesi günü Ankara'da muhteşem bir törenle bu kampanya tanıtımını başlatıyoruz. Hiçbir soru cevapsız kalmayacak. Şimdi sakin bir şekilde beni dinleyin, sonra coşkuya devam. Neden bu değişikliğe ihtiyaç duyduk? 2007 yılına doğru hafızanızı tazeleyin. O yıl Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktı. Cumhrubaşkanlığı Seçimi mecliste yapılacak. Bütün çalışmalar tamamlanmıştı. Ana muhalefet partisi 367 icadı çıkardı. Bizde dedik ki siz madem meclisi çalıştırmıyorsunuz O zaman millete gidiyoruz dedik. Bu yeni sistemde seçilecek Cumhurbaşkanları millet tarafından sandıkta seçilecek. Cumhurbaşkanını halk seçiyorsa hesabını da millet sormalıdır. Getirdiğimiz sisteme göre Cumhurbaşkanı ve meclis aynı gün seçilecek. İki tane sandık kurulacak. Bir tanesinde milletvekilleri bir tanesine Cumhurbaşkanı için oy verilecek. Cumhurbaşkanı seçim sonucundan sonra görevine başlayacak. İşini güzel yaptıysa sadece bir kez daha seçilecek. Bakın sayın Merkel dördüncü kez seçime gidiyor. Ama bizde en fazla iki dönem seçilecek. Bu anayasa değişikliği tartışıldı ve 339 oyla mecliste kabul edildi. Bundan sonra söz milletin.

"BİR GEMİDE İKİ KAPTAN OLMAZ"

Tek adam gelecekmiş. Bir tane Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Millet kime yetkiyi verirse hesabı ona soracak. Bir gemide iki kaptan olmaz. Bu sistem çift başlılığı ortadan kaldırıyor. İradeyi millet seçtiği Cumhurbaşkanına verecek. Vatandaş herkese görevini dağıtıyor. Meclis'e diyor ki sizi seçtik, siz de 5 yıl boyunca memleketin ihtiyacı olan kanunları çıkaracaksınız. Aynı zamanda hükümetin ihtiyaçlarını da takip edeceksiniz. Gerekirse yazılı soru önergesi, meclis araştırması isteyeceksiniz. Her türlü denetim yollarını işleterek millet adına çalışacaksınız.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ CHP'Yİ DE DEĞİŞTİRECEK"

Bugüne kadar ne yaptıysak sizin için, ülke için, milletimiz için yaptık. Bu anayasa değişikliğini ülkemizin aydınlık yarınları için yapıyoruz. Bizden öncekilerin, bizlerin yaşadıklarını çocuklarımız, torunlarımız yaşamasın. Türkiye işleyen bir sisteme sahip olsun. Millet kimi seçerse, kimi takdir ederse yetki de sorumluluk da onda olsun istiyoruz. Biz Türkiye'ye birçok eser kazandırdık. Şimdi de yıllar yılı milletin hayır duasını alacağımız en güzel eserimizi bu ülkeye, bu mübarek insanlara kazandırmak istiyoruz. Bazıları bu değişiklikten rahatsız. Çünkü seçilmiş hükümetlere artık darbe yaptıramayacaklardır. Milli iradenin yetkisini asla gaspedemeyeceklerdir. CHP artık korkutmayla, kutuplaştırmayla, istismarla oy toplayamayacak. Bu sistem CHP'yi de değiştirecek.

"SANDIKTAN EVET ÇIKACAK SİZ DE BİTECEKSİNİZ"

CHP şimdiye kadar herşeye hayır diyor. HDP'yi de arkasına katmış hayır diyor. İkisine de hayırlı olsun. Bölücü terör örgütleri de bu koroya katılmış gibi gözüküyor. Hatta bölücü terör örgütü diyorum ki, Evet çıkacak siz de biteceksiniz. Buradan ilan ediyorum.

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