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30.12.2016 15:38:30
Yılbaşında emniyet tedbirleri
Yılbaşında emniyet tedbirleri
Yılbaşında emniyet tedbirleri
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Emeklilere promosyon müjdesi
Başbakan Binali Yıldırım, yeni yıl öncesi emeklilere promosyon müjdesi vererek, 'Bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira-2 bin arası 375 lira, 2 bin lira üzerinde maaş alanlara 450 TL ödeme yapılacak' dedi.
30.12.2016 15:40:37
'Moskova'daki deklarasyon, Türkiye için hayırlı olmuştur'
CHP'li Öztürk yılmaz, Moskova'da karara bağlanıp bu gece yürürlüğe giren Suriye'deki ateşkes gelişmesi ile ilgili açıklama yaptı.
30.12.2016 15:40:31
CHP'li Tezcan: Komisyon sahte anayasanın altına imza atmıştır
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, anayasa değişiklik teklifini kabul eden Anayasa Komisyonunu eleştirdi.
30.12.2016 15:36:28
Van’da silah ve mühimmat ele geçirildi
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi.
30.12.2016 15:30:39
Elektrik üretimi Kasım ayında arttı
Türkiye'deki elektrik üretiminin kasım ayında arttığı öğrenildi.
30.12.2016 15:22:00
Başakşehir: Satılık oyuncumuz yok
Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını namağlup lider tamamlayan Başakşehir’de Asbaşkan Mustafa Saral, devre arasında futbolcu satmayacaklarını söyledi.
30.12.2016 15:16:11
Cakarta valisi Purnama Müslümanlara hakaret etti
Araştırmacı yazar Alwi Alatas AA için kaleme aldı:
30.12.2016 15:15:48
TİMETÜRK
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TİMETÜRK
AJANS
HABERLERİ
'Dimdik ayaktayız'
Polislerin atamayla ilgili bireysel başvurusuna ret
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Dursun Ali Erzincanlı Halep'e yardım gecesi'nde sahne
Kartal'da kreş öğrencilerinin yeni yıl coşkusu
Kahramanmaraş'ta kar hayatı olumsuz etkiliyor
Şanlıurfa'da şehit polisler için kurban kesildi
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