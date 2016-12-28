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Yılbaşı hindileri görücüye çıktı
28.12.2016 08:41:57

Yılbaşı hindileri görücüye çıktı

IĞDIR (İHA) â€' Iğdır'da, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindiler satışa çıkarıldı.

IĞDIR (İHA) â€" Iğdır'da, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindiler satışa çıkarıldı.

Iğdır'da fiyatları 110 ile 130 TL arasında değişen hindiler alıcılarını bekliyor. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindiler, Iğdır merkezde bulunan Şube Sokakta kurulan pazarda satışa çıkarıldı. Yılbaşı kutlamaları için hazırlık yapan vatandaşlar, hindi pazarını ziyaret etmeye başladı.

Satışların bu sene normal olduğunu ve hindileri yavru iken alıp yaklaşık dokuz ay kadar besledikten sonra yılbaşına yakın pazara çıkardığını belirten hindi yetiştiricisi Nejdet Arıl, "Bu hindileri yavru iken alıp yaklaşık dokuz ay kadar sağlıklı bir şekilde besleyip büyüttük. Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşların gönül rahatlığı ile alıp yiyebilecekleri sağlıklı hindilerimizi pazara çıkardık. Şu an için satışlarımız normal, ama yılbaşına doğru daha da artacağını düşünüyorum. Sattığımız hindiler 6 ila 8 kilogram arasında olup, 110 ile 130 TL'ye kadar iriliğine göre değişiyor. Vatandaşın iyi ve sağlıklı bir hindi alırken dikkat etmesi gereken, tüylerinin düz olması ve kanatlarının altının sarı olması lazım" dedi.

Orhan Akyol isimli vatandaş ise, yaklaşık 7-8 kilogram arasında olan bir hindinin 180 TL civarında satıldığını, ancak burada 130 TL olmasının kendilerine cazip geldiğini kaydetti.
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