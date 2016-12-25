25.12.2016 11:17:05

Yılbaşı gecesi eğlence mekanları 03.30'a kadar açık

Yılbaşı gecesi Kocaeli'de faaliyet gösteren eğlence yerleri 03.30'a kadar açık kalacak.

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Yılbaşı gecesi Kocaeli'de faaliyet gösteren eğlence yerleri 03.30'a kadar açık kalacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin aldığı karar doğrultusunda, 31 Aralık 2016'yı 01 Ocak 2016'ya bağlayan yılbaşı gecesi ilimizdeki umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin saat 03.30'a kadar açık kalmasına karar verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre Encümen kararı doğrultusunda umuma açık istirahat ve eğlence yerleri 03.30'a kadar açık kalacak.