12.02.2017 11:53:01

YIL-MEK'TEN binlerce Yıldırımlıya eğitim desteği

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), 2016-2017 eğitim yılınında da binlerce Yıldırımlıyı meslek sahibi yaparak kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

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Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), 2016-2017 eğitim yılınında da binlerce Yıldırımlıyı meslek sahibi yaparak kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.Yıldırım Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik alanında önemli bir hizmet olarak hayata geçirilen YIL-MEK, Yıldırımlılara en iyi eğitim olanaklarını sunmaya devam ediyor. Özellikle kadınların bir meslek sahibi olarak ekonomik yaşama dahil olmasını ilke edinen Yıldırım Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği meslek edindirme kurslarının ilk döneminde; mesleki eğitim, müzik, yabancı diller, hobi-sanat ve el işçiliği alanlarında eğitimler vererek kursiyerlere yeni ufuklar kazandırıyor. Aralarında diksiyon, tiyatro, Türk Halk Müziği, ney, bağlama, İngilizce, Osmanlıca, Arapça, ebru, hat, tezhip, çini, iğne oyası, el nakışı, filografi, minyatür, taş baskı, web tasarım, autocad ve grafik animasyonun da olduğu, 80 branşta planlanan kurs faaliyetleri, 2016-2017 eğitim yılının ilk döneminde 42 merkezde 11 bin 184 kursiyerin katılımıyla gerçekleşti. Donanımlı nesiller yetişmesinde okul öncesi eğitimin önemli bir aşama olduğu bilinciyle hizmetlerini sürdüren Yıldırım Belediyesi, YIL-MEK bünyesinde yer alan Okul Öncesi Eğitim Sınıfları ile 4, 5 ve 6 yaş grubundaki çocuklara ücretsiz olarak verdiği okul öncesi eğitim hizmetini, yine ilk dönemde 34 merkez 60 sınıf ve 112 şubede sağlayarak 3 bin 263 çocuğu yarınlara hazırladı. İkinci dönem eğitim kayıtlarının sürdüğü meslek edindirme kurslarından faydalanmak isteyen kursiyer adayları ve çocuklarının okul öncesi eğitim sınıfları ile geleceğe daha güvenle bakmasını isteyen aileler, 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi'nden bilgi alabilir ve Barış Manço Kültür Merkezi'nde bulunan YIL-MEK birimine giderek tamamı ücretsiz olan kurslara ve okul öncesi eğitim sınıflarına kayıt yaptırabilirler.YIL-MEK eğitimlerinde önceliğin kadınların meslek sahibi olarak ev ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamak olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Kadınlarımızın güçlenmesi için onların meslek sahibi olmasına katkı sağlıyoruz. Bununla da yetinmeyip meslek sahibi olan kadınları üretime dahil ederek, aile bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı oluyoruz. Kadın ve Aile İşleri Müdürlüğü'nü kuran bir yerel yönetim olarak kadınların yaşamın her alanında daha güçlü bir biçimde söz sahibi olmasını istiyoruz. Bu anlamda kadınlarımızın başarılı ve tek başına ayakta durabilen bireyler olmasına yardımcı olmak görevlerimizin başında geliyor" dedi.Okul öncesi eğitimin, güçlü toplum yapısını oluşturacak anahtarlardan biri olduğuna işaret eden Edebali, "Okul öncesi eğitim sınıflarımızın göstermiş olduğu çalışmalara özellikle önem veriyoruz. Medeniyetimizi temsil edecek, örf ve adetlerimizi sonraki kuşaklara taşıyacak bir nesle imza atmalıyız. Binlerce yavrumuzu, kendilerine özel ilgiyle yaklaşan eğitim neferi öğretmenlerimizle yaşama hazırlayacak eğitim hizmeti veriyoruz. Bu konuda ailelerin artarak gelen taleplerine cevap verebilmek için her yıl sınıf sayımızı artırıyoruz. Ülkelerin gelecekleri çocukların alacağı sağlam temelli eğitimler üzerine inşa edilmektedir" diye konuştu.