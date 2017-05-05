05.05.2017 15:36:18

Yıkım çalışması yapılan otel binası çöktü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkım kararı alınan bir otel binası, çalışmaların sürdüğü sırada çöktü

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkım kararı alınan bir otel binası, çalışmaların sürdüğü sırada çöktü. Otelin çökme anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Olay, Cizre ilçesi Sur Mahallesi Nusaybin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkım kararı alınan ve boşaltılan otel binası, yıkım çalışmaları yapıldığı sırada çöktü. Çökme anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yıkım çalışması yapılan otelin çevresinde herhangi bir güvenlik önleminin alınmadığı, yolun trafiğe açık olduğu ve çökme anında araç sürücülerinin panik yaşayarak, araçlarını sağa sola kaçırmaya çalıştığı görülürken, ortalık toz duman oldu. Araçların, herhangi bir kazaya karışmaması olası bir faciayı önledi.Görgü tanığı bir vatandaş, 4 katlı binanın kolonlarının iş makineleriyle etkisiz hale getirildikten sonra yük ağırlığından dolayı düştüğünü ileri sürerek, "Burada daha önce de birkaç bina yıkıldı. Yıkılacak binalar da var. Her zaman önlem alınıyordu. Yol tek taraflı da olsa trafiğe kapatılıyordu. Ancak bu olayda herhangi bir önlem yoktu. Bu durum büyük facialara neden olabilirdi. Araçlar ve insanlar sağa sola kaçıştı. Ortalık toz duman aldı. Bu işlerde önlem alınmasını istiyoruz" dedi.(Azad Mendeş / İHA)