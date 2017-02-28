28.02.2017 13:22:46

Yığılca Belediye Başkanı Yiğit esnafla bir araya geldi

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit esnaf ile bir araya gelerek sorunları dinledi, çözüm yolları konusunda esnaflarla fikir alış verişinde bulundu.

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Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit esnaf ile bir araya gelerek sorunları dinledi, çözüm yolları konusunda esnaflarla fikir alış verişinde bulundu.Yığılca Belediye toplantı salonunda esnafla bir araya gelen Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit esnafa kulak verdi. Toplantıda, ilçede faaliyet gösteren büyük firmaların esnafı rahatsız ettiği, ekonomik kayıpların olduğunun altı çizildi. Ayrıca ilçeye yakın bir noktadan geçen doğalgaz hattının Yığılca'ya bağlanması için çalışmaların yapıldığı ve göçün önlenmesi konusunda büyük fayda sağlayacağı konusu görüşüldü. Doğalgaz hattı çalışmalarının üç yıldan önce bitirilemeyeceği ifade edildi. Yığılca Düzce karayolu ile ilgili olarak Başkan Yiğit tarafından 8 Mart'ta ihale yapılacağı ifade edilirken Yığılca Belediyesi olarak ilçede yapılan faaliyetlerden bahsedildi.Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, 3 yıllık çalışmaları esnaflarla paylaştı. Yiğit, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçede olağan üstü çalışma sergiliyoruz. İlçenin alt yapısından içme suyuna, yolundan, sosyal tesislerine kadar hummalı bir çalışma sergiliyoruz. Esnaflarımız olarak sizleri de dinlemek istedik. Sıkıntılarınızı çözmek için elimizden geleni her zaman yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. İlçeye akıl almaz hizmetler geliyor" dedi.İlçede üç yıldır yürütülen çalışmalardan bahseden Başkan Yiğit, daha sonra esnaflarla bire bir sohbet etti.Esnaflar tarafından Başkan Yiğit'in düzenlediği toplantı büyük beğeni topladı. Ayrıca Başkan Yiğit görev süresi boyunca esnaflarla fikir alışverişinin devam edeceğini belirtti.