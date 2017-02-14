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YGS adaylarına Serdivan Belediyesinden tam destek
14.02.2017 15:24:27

YGS adaylarına Serdivan Belediyesinden tam destek

Serdivan Belediyesi 12 Mart Pazar günü gerçekleşecek YGS (Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı) öncesi, sınava girecek öğrencilere görsel hafıza teknikleri ile destek oldu.

Serdivan Belediyesi 12 Mart Pazar günü gerçekleşecek YGS (Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı) öncesi, sınava girecek öğrencilere görsel hafıza teknikleri ile destek oldu.

Sakarya Anadolu Lisesi Konferans Salonunda iki gün süren eğitim seminerine, farklı okullardan 12'nci sınıf öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda mezun öğrenci de katılarak coğrafya bilgilerini pekiştirdi. 40'ar dakikalık periyotlarda 8 saat süren eğitim boyunca öğrencilere, coğrafyaya dair her şey akılda kalıcı görsel sembollerle anlatıldı. Sınavlarda çıkmış ve çıkabilecek sorularla da pekiştirilen eğitim sonunda yükseköğrenim adaylarının YGS mantığını kavraması sağlandı. Eğitime katılan öğrencilere, seminerde öğrendikleri metotları sonradan tekrar uygulayabilmeleri için eğitim CD'si hediye edildi.

Konu ile ilgili Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada, sınava girecek tüm adaylara başarı dileğinde bulunulurken, YGS'ye girecek adaylara yönelik görsel hafıza teknikleri ile verilen Coğrafya eğitiminin, daha sonraki seminerlerde Tarih ve Edebiyat branşlarında da verileceği ve tüm adayların eğitimlere ücretsiz olarak katılabilecekleri belirtildi.
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