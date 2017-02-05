05.02.2017 09:26:13

Yetim Türkmen çocuklar eğlendi

Anda Kardeşe Vefa Derneği tarafından, Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Bayırbucak Türkmeni yetim çocuklar için eğlence programı düzenlendi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Anda Kardeşe Vefa Derneği tarafından, Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Bayırbucak Türkmeni yetim çocuklar için eğlence programı düzenlendi.Yayladağı'nda faaliyet gösteren Yetim Çığlığı Adlı Merkezde düzenlenen etkinlikte, çizgi film kahramanı ve yöresel kostümler giyen dernek gönüllüleri, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Yetim çocukların yaptığı resimlerden oluşan serginin ardından dans edilipp şarkılar söylendi.Anda Kardeşe Vefa Derneği Genel Başkanı Okan Tosun, bir yıl önce Yetim Çığlığı Merkezini faaliyete geçirdiklerini belirterek, "Bu merkezde, yetim çocukları bir nebze de olsa mutlu edip sevindirebilmek, yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Şu an burada Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gönüllü kardeşlerimiz var. Amacımız hem onların yüzünü güldürmek hemde Türklerle kaynaştırma ortamı sağlamak. Ayrıca tadilatı yapılan merkezimizde kermes ve sergi açılışını da yaptık" dedi.25 Mart 2009 yılında Kahramanmaraş tan Yozgat'a giderken, helikopterin düşmesi sonucu, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle yaşamını yitiren İHA muhabiri İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş ise Türkmen yetim çocuklarla bir arada olmak için dernekle beraber Yayladağı ilçesine geldiklerini belirtti.Herkesin bu çocukların farkında olması gerektiğini vurgulayan Güneş, "Zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyorlar, resim sergilerini gezdim, orada gökyüzüne kuşlar yerine uçak ve bombalar çizmişler. Onların dünyasında bunun olmaması gerekir. İnşallah bizlerin de çabasıyla bu kötü günleri bir an evvel atlatıp yeniden evlerine dönerler" dedi.