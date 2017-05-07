07.05.2017 12:09:55

Yetim çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi

Kilis'te Suriyeli yetim çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi

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Kilis'te Suriyeli yetim çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.Şeyh Muhammet Türbesi tepesinde, İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) Selahaddin-i Eyyubi Derneği ve Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu tarafından organize edilen uçurtma şenliğinde, 300 yetim çocuk gönüllerince eğlendi. Suriyeli çocuklara, kendi aralarında çeşitli oyunlar oynadı. Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra Suriyeli çocuklara, uçurtma yapmasını öğreten dernek gönüllüleri, daha sonra yapılan uçurtmaları birlikte uçurdu.Heyecanlı ve mutlu oldukları gözlenen çocuklar, uçurtma uçurtmanın keyfini yaşarken, gökyüzü rengarenk oldu.Etkinliğe, AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat ile Suriyeli yetim çocukların yakınları katıldı.(Mehmet Ali Dağ / İHA)