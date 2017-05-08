08.05.2017 17:02:00

Yetim çocuğun yüzü İHH'nın hediyesiyle güldü

İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 8 yaşındaki yetim çocuğa bisiklet hediye edildi.

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İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 8 yaşındaki yetim çocuğa bisiklet hediye edildi.Adıyaman'da ikamet eden 8 yaşındaki Ömer Aslan'a, hayırsever vatandaşlar tarafından İHH'ya bağışlanan bisiklet hediye edildi.İHH Adıyaman Yetim Koordinatörü Hasan Yaldız'ın takdim ettiği bisikleti alan Ömer Aslan'ın sevinci gözlerinden okunurken, İHH görevlilerine ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.