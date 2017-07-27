28.07.2017 10:27:16

Yetersiz cezalar trafik terörünü besliyor

2017'nin ilk yarısında meydana gelen trafik kazalarında en çok kazaya karışan ulaşım aracı motosiklet oldu. Uzmanlar cezaların caydırıcı olmaması nedeniyle motosiklet kullanıcılarının kural ihlali yaptığını belirtti.

18 binden fazla ölümlü ve yaralanmalı kazaya karışan motosiklet kullanıcıları, ‘Altın Elbiseli Adam' Barkın Bayoğlu'nun trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle yeniden gündeme geldi.

'ALTIN ELBİSELİ ADAM' TEKRAR GÜNDEMDE

Türkiye'de 2017'nin ilk 6 ayında meydana gelen trafik kazalarına 130 bin 489 araç karıştı, otomobil ve kamyonlardan sonra en çok kazaya karışan ulaşım aracı motosiklet oldu.

2016'da ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına karışan toplam 295 bin 727 taşıtın yüzde 15'ini de motosikletler oluşturdu. Bu yıl 18 binden fazla ölümlü ve yaralanmalı kazada motosiklet kullanıcılarının durumu ‘Altın Elbiseli Adam' lakaplı motosiklet uzmanı Barkın Bayoğlu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hayatını kaybettiği kazayla bir kez daha gündeme geldi.

Motosiklet kullanıcıları, trafikte yok sayılmak ve daha büyük araçlar tarafından sıkıştırılmaktan şikayet ederken birçok sürücü de motosikletlilerin yaptığı ihlallerden dertli.

KARAR'a konuşan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Kerem Günsel, esas sorunun motosiklet sürücülerinin araçlarını normal bir taşıt olarak görmemesinden kaynaklandığını belirtti.

Motosikleti bir taşıt olarak görmeyen sürücünün, diğer araç sürücülerinin kendisini farketmesini beklemesinin çelişki olduğunu belirten Günsel “Sürücülerin öncelikle kendi kullandıkları araçların bilincinde olması gerekiyor. Ancak bu bilinç ülkemizde pek fazla yok” dedi. Gürsel şöyle devam etti:

“Örneğin nasıl bir araç şeridini ortalayarak gidiyorsa motosikletin de aynı şekilde gidiyor olması gerekiyor. Yani motosiklet aralarda makaslar yaparak kullanılacak bir araç değil. Üstüne üstlük motosikletlerde diğer araçlarda olan güvenlik paketi dediğimiz karoser yok. Burada kaporta sürücüdür. Dolayısıyla en ufak bir hata ve dikkatsizlik sürücünün hayatına mal oluyor. Ayrıca sürat ne kadar artarsa trafiği okuma yeteneği de o denli azalır. Trafik biraz sıkışsa hemen sol şeritten çok dar bir alandan hızla gitmeye çalışıyorlar.”

Gürsel, motosiklet sürücülerinin trafikte sorun üretmesinin nedenini ise cezalara bağladı.

Gürsel “Motosikletlere verilen maksimum ceza sadece 70 TL ve bu miktar kesinlikle caydırıcı değil. Özellikle kilit noktalarda denetimler sıklaştırımalı. Motosiklet bir araçtır ve sürücüleri normal şeritlerinden gitmelir” dedi.

İSTANBULLULAR TRAFİKTEN SINIFTA KALDI

İstanbul'da 1 Ocak-24 Temmuz arasında trafikte kurallara uymayan sürücülere 760 bin 417 ceza kesildi. Sürücülere uygulanan cezalar arasında 220 bin 626 sürücüye kesilen ‘park yasağı' ilk sırada yer alırken, bunu 78 bin 573 ile ‘trafik işaret levhaları, cihazlarıyla yer işaretlerine uymamak' izledi.

Denetimlerde kurallarına uymayan 760 bin 417 sürücüye 173 milyon 613 bin lira para cezası kesildi. Emniyet yetkilileri, trafik ekiplerinin İstanbul genelinde denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü, kurallara uymayan sürücülere gerekli ceza işlemlerinin uygulandığını bildirdi.