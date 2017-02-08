08.02.2017 15:48:40

Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluk yarışını sürdürecek

Bölgesel Amatör Lig(BAL) 2.Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da 1920 Maraş müsabakasının hazırlıkları sürüyor. Yeşiltepe 3 Nolu sahada bir çalışma yapan mavi beyazlılar, zirveyi yakından ilgilendiren 18.hafta müsabakasında 1920 Maraş'ı yenip tekrar avantajlı konuma gelebilmenin hesaplarını yapıyor. Erdem'in kart cezalısı olduğu mavi beyazlılarda sakat oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta sahasında Elazığ DSİ takımını 2-0 yenerek zirve takibini sürdüren İsmail Tekin'in talebelerinin zorl

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Bölgesel Amatör Lig(BAL) 2.Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da 1920 Maraş müsabakasının hazırlıkları sürüyor. Yeşiltepe 3 Nolu sahada bir çalışma yapan mavi beyazlılar, zirveyi yakından ilgilendiren 18.hafta müsabakasında 1920 Maraş'ı yenip tekrar avantajlı konuma gelebilmenin hesaplarını yapıyor. Erdem'in kart cezalısı olduğu mavi beyazlılarda sakat oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta sahasında Elazığ DSİ takımını 2-0 yenerek zirve takibini sürdüren İsmail Tekin'in talebelerinin zorlu maça oldukça hırslı hazırlandıkları gözlemlendi."Bu lig daha çok değişkenlik gösterir"1920 Maraş maçı ve zirve yarışını değerlendiren Teknik Direktör İsmail Tekin, yarışını sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. Elazığ DSİ takımıyla geçen hafta çok zor bir müsabaka oynadıklarını kaydeden Tekin, "Ligde 2.yarı büyük çekişmeye sahne oluyor. Geçen hafta rakibimiz gerçekten iyi bir direnç gösterdi. Kazanmak önemliydi ve kazandık. Daha öncede söyledim, bu lig daha çok değişkenlik gösterir. Nitekim bu hafta oynanacak müsabakalar yukarısı için önem taşıyan müsabakalar. Biz sonuna kadar bu yarışın içerisinde olmak istiyoruz. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız. Bu haftaki rakibimiz 1920 Maraş bu ligin güçlü takımlarından. Kadrosunda da gerçekten kaliteli isimler var. Tabi biz de kaliteli ve iyi bir ekimiz. İki kazanmaya kararlı takımın maçı olacak diye düşünüyorum. İnşallah kazanan biz oluruz" diye konuştu.