12.02.2017 16:14:51

Yeşilyurt Belediyespor'dan deplasmanda önemli 3 puan

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'un 17. haftasında deplasmanda 1920 Maraşspor takımıyla karşılaşan Yeşilyurt Belediyespor, rakibini 2-1 mağlup etti.

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'un 17. haftasında deplasmanda 1920 Maraşspor takımıyla karşılaşan Yeşilyurt Belediyespor, rakibini 2-1 mağlup etti.Hanefi Mahçiçek Stadı'nda oynanan müsabakayı Erdem Mertoğlu, Ömer Karakaya, Servet Bozkurt hakem üçlüsü yönetti. Rakibi karşısında maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini 33. dakikada Alfonso, 37'nci dakika ise Loris Meye attı. Ev sahibi takımın tek golünü 55.dakikada Cemal Deliktaş kaydetti. 1920 Maraşspor'da Enes Filiz müsabakanın 90.dakikasında rakibine yaptığı sert faulden ötürü kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Malatya temsilcisi karşılaşmaya Önder, Ziya, Mehmet Ali, Bedrettin, Murat, Sefa, Cuma, Özgür, Yusuf Çelik, Alfonso ve Loris on biriyle çıktı. Ev sahibi takım ise rakibi karşısında Emrah, Ali, Serhat, Turgut, Ferhat, Bahtiyar, Cemal, Enes, Öner, Furkan ve Mert Ali tertibiyle mücadele etti. Aldığı galibiyetle puanını 40'a yükselten Yeşilyurt Belediyespor, lider Adıyaman 1954 takımının Şanlıurfa Karaköprü karşısında puan kaybettiği haftada büyük avantaj elde etti."Sonuna kadar bu yarışta olacağız"Karşılaşmanın ardından İHA'ya açıklamada bulunan Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu İsmail Tekin, çok önemli bir müsabakadan 3 puan çıkardıkları için mutlu olduklarını belirtti. Geçen hafta aldıkları galibiyetin ardından aldıkları 3 puanın daha da anlam kazandığını kaydeden Tekin, "Çok önemli bir müsabakaya çıktık ve kazandık. İkinci golden sonra yediğimiz gol bizi biraz gerçek görüntümüzden uzaklaştırsa da yinede kazanmasın bildik. Oyuncularımı kutluyorum. Ellerinden geleni yaptılar müsabakada. Biz her maça final gözüyle bakıyoruz ve kazanmak için çıkıyoruz. Kalan haftalar daha zorlu geçecek. Biz daha öncede söyledik, sonuna kadar bu yarışta olacağız" diye konuştu.