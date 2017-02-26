26.02.2017 17:12:29

Yeşilyurt Belediyespor'da puan sevinci

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup müsabakasında Karaköprü Belediyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Yeşilyurt Belediyespor'da 1 puan sevincini yaşıyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup müsabakasında Karaköprü Belediyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Yeşilyurt Belediyespor'da 1 puan sevincini yaşıyor.Ligin 20. hafta maçında Karaköprü Belediyespor ile karşılaşan İsmail Tekin'in talebeleri mücadeleden 1-1 berabere ayrılarak, rakibinden puan almayı başardı. Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluk yarışındaki rakibi Adıyaman 1954'ün kendi evinde Araban'a 3-1 yenildiği haftada galip gelerek büyük bir avantaj elde etti.Faruk Çelik Spor Kompleksinde oynanan müsabakayı Halil İbrahim Sert, Erkan Türemiş, Ahmet Ödemiş hakem üçlüsü yönetti.Malatya temsilcisi karşılaşmaya Önder, Ziya, Mehmet Ali, Murat, Vedat, Sefa, Cuma, Özgür, Yusuf Çelik, Alfonso ve Loris on biriyle çıktı.Ev sahibi takım ise rakibi karşısında Doğan, Yunus, Uğur, Mehmet Emin Aba, Cafer, Mehmet Doğan, Ali, Muhammed, İbrahim, Ferhat ve Burçağ tertibiyle mücadele etti.Maçtan dakikalarRakibi karşısında maçın henüz başında, 2. dakikada Vedat Taşdemir ile bir gol bulan konuk ekip Yeşilyurt Belediyespor, 1-0 üstün duruma geçti. 1-0'dan sonra kendi yarı sahasına çekilen Yeşilyurt Belediyespor, rakip kalede kontra ataklarla gol aradı. Ardı ardına Alfonso ve Meye ile net pozisyonlar yakalayan Malatya ekibi, bu pozisyonları değerlendiremedi. Ev sahibi takım ikinci yarının 75'nci dakikasında İbrahim Ülüm ile bir gol bularak beraberliği yakaladı.Puanı 44'e yükselttiMaçta başka gol olmadı ve iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Aldığı galibiyetle puanını 44'e yükselten Yeşilyurt Belediyespor, büyük bir avantaj elde ederek liderliğini sürdürdü.Karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu İsmail Tekin, çok önemli bir müsabakadan 1 puan çıkardıkları için mutlu olduklarını belirtti."Kalan haftalar daha zorlu geçecek"Art arda aldıkları galibiyetlerin ardından zorlu deplasmandan çıkardıkları 1 puanın daha da anlam kazandığını kaydeden Tekin, "Çok önemli bir müsabakaya çıktık ve 1 puan çıkardık. Golden sonra 3 net pozisyonumuz vardı, ancak bu pozisyonları gole çevirmedik. Futbolcularımı böyle zor bir atmosferdeki mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Biz her maça final gözüyle bakıyoruz ve kazanmak için çıkıyoruz. Kalan haftalar daha zorlu geçecek. Biz daha öncede söyledik, sonuna kadar bu yarışta olacağız" diye konuştu.