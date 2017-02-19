19.02.2017 16:46:22

Yeşilyurt Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'un 19. haftasında sahasında Kahramanmaraş temsilcisi Fidanspor takımıyla karşılaşan Yeşilyurt Belediyespor, rakibini 3-0 mağlup etti.

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'un 19. haftasında sahasında Kahramanmaraş temsilcisi Fidanspor takımıyla karşılaşan Yeşilyurt Belediyespor, rakibini 3-0 mağlup etti.Yeşiltepe 3 Nolu Sahada oynanan müsabakayı Murat Akgün, Kadir Coşkun, Emrah Selim Göl hakem üçlüsü yönetti. Rakibi karşısında maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini 7. dakikada Yusuf Çelik, 37'de Özgür Dükme, 82. dakikada ise Meye kaydetti. Müsabakaya Önder, Ziya, Mehmet Ali, Vedat, Murat, Sefa, Cuma, Özgür, Yusuf Çelik, Alfonso ve Loris on biriyle çıkan Malatya temsilcisi aldığı galibiyetle puanını 43'e yükseltti ve grupta liderlik koltuğuna oturdu. Şampiyonluk yarışı içerisinde bulunan Adıyaman 1954'ün bay olduğu, Karaköprü Belediyespor'un ise Araban'a mağlup olduğu haftayı 3 puanla kapatan mavi beyazlılar, maç sonrası liderliğin sevincini yaşadı."Ligi bu seviyede bitirmek istiyoruz"Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yeşilyurt Belediyespor takım kaptanı Cuma Nasır, her maça final gözüyle baktıklarını, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Haftalardır zirve takiplerini sürdürdüklerini belirten Cuma, "Çok şükür kazandık. Haftalardırzirve takibimiz devam ediyor. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada liderliğe yükseldik. İnşallah sezon sonuna kadar liderliği devam ettireceğiz. Bugün oynayan arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Gerçekten iyi bir müsabaka çıkardık. Bundan sonraki maçların hepsi final niteliğinde. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanıp, ligi bu seviyede bitirmek istiyoruz" dedi.