13.02.2017 15:18:21

Yeşilyurt Belediyespor 17.haftayı karlı kapattı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'un 17. haftasında deplasmanda Yeşilyurt Belediyespor, 1920 Maraşspor'u 2-1 mağlup etti.

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'un 17. haftasında deplasmanda Yeşilyurt Belediyespor, 1920 Maraşspor'u 2-1 mağlup etti.Şampiyonluk parolasıyla lige başlayan mavi beyazlılar, zirve mücadelesi verdiği rakibi Adıyaman 1954'ün deplasmanda kaybetmesiyle yarışına yeniden ortak oldu. Oldukça gergin bir atmosferde oynanan müsabakada 2. Grubun iddialı takımı 1920 Maraşspor'u yabancı oyuncuları Alfonso ve Meye'nin ayağından bulduğu gollerle 2-1 yenen Malatya temsilcisi, puanını 40'a yükselterek zirveyle puan farkını 1'e indirdi. Takımdaki son durum ve 1920 Maraşspor galibiyetiyle ilgili İHA'ya konuşan Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu İsmail Tekin, "Çok önemli bir müsabakadan 3 puan çıkardığımız için mutluyuz" dedi.-"Kalan haftalar daha zorlu geçecek"Geçen hafta aldıkları galibiyetin ardından Maraş deplasmanında aldıkları 3 puanın daha da anlam kazandığını kaydeden Tekin, "Çok önemli bir müsabakaya çıktık ve kazandık. İkinci golden sonra yediğimiz gol bizi biraz gerçek görüntümüzden uzaklaştırsa da yinede kazanmasın bildik. Oyuncularımı kutluyorum. Ellerinden geleni yaptılar müsabakada. Biz her maça final gözüyle bakıyoruz ve kazanmak için çıkıyoruz. Kalan haftalar daha zorlu geçecek. Biz daha öncede söyledik, sonuna kadar bu yarışta olacağız" diye konuştu.Grupta son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü Belediyespor ise şampiyonluğun bir diğer iddialı takımı durumunda bulunuyor. Bay haftasını geride bırakan 38 puanlı Karaköprü, grubun gizli lideri olarak görülüyor. Adıyaman 1954'ün maç yapmadan bay olarak geçireceği 18. haftada Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Fidanspor ile sahasında karşılaşacak. Karaköprü ise bir diğer şampiyonluk mücadelesi veren 4'üncü sıradaki Araban Belediyespor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.