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Yeşilyurt Belediyesi ile İnönü Üniversitesi arasında engellilere yönelik işbirliği protokolü
22.02.2017 17:45:08

Yeşilyurt Belediyesi ile İnönü Üniversitesi arasında engellilere yönelik işbirliği protokolü

Yeşilyurt Belediyesi ile İnönü Üniversitesi işbirliğiyle ve İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ile Yeşilyurt Kent Konseyi desteğiyle düzenlenecek olan'Özel Gereksinimli Çocuk ve Gençlere Ev Ortamında Fiziksel Etkinlikler' projesinin protokolü imzalandı.

Yeşilyurt Belediyesi ile İnönü Üniversitesi işbirliğiyle ve İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ile Yeşilyurt Kent Konseyi desteğiyle düzenlenecek olan"Özel Gereksinimli Çocuk ve Gençlere Ev Ortamında Fiziksel Etkinlikler" projesinin protokolü imzalandı.

Yeşilyurt Belediyesine kayıtlı ve proje kapsamında belirlenen farklı adreslerde ikamet etmekte olan 5 ile 17 yaş aralığındaki özel gereksinimli çocuk ve gençlere yönelik altı ay sürecek olan proje kapsamında, İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencileri ile akademik personeller, belirlenen evlerde haftada iki gün birer saat rekreasyon, beden eğitimi, planlı egzersiz ve oyun fiziksel etkinlik çalışmaları gerçekleştirecek. Yeşilyurt Belediyesi altı ay sürecek projenin uygulama safhasındaki tüm masrafları karşılayacak. Toplumun her kesiminden insana eşit ölçüde hizmet götürmeye önem veren Yeşilyurt Belediyesi'nin büyük destek verdiği projenin saha çalışmaları İnönü Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Cemal Gündoğdu ve Yeşilyurt Kent Konseyi koordinatörlüğünde, İnönü Üniversitesi akademik personelleri ile son sınıf öğrencileri gözetiminde gerçekleşecek.

Projenin protokolü imzaladı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı R.Murat Türksoy, Muammer Zafer, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, İnönü Üniversite Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cemal Gündoğdu, Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaattin Baydaş, İnönü Üniversitesi akademik personeller ve öğrencilerin yanı sıra 18 yaşındaki down sendromlu Turan Emre Çelik'in katılımıyla düzenlendikleri basın toplantısında projenin detayları hakkında yerel ve ulusal medya temsilcilerine bilgiler verdi.

Toplantı sırasında söz alan Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaattin Baydaş, "Benim iki engelli çocuğum var, projeye dahil olacaklar. Bu tip güzel projelerin artmasını istiyoruz. Üniversitemiz hep var oldu çocuklarımızda hep vardı fakat bugüne kadar ilk kez böylesine ciddi bir destek alıyoruz. Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah, Yeşilyurt Belediye Başkanımızdan da binlerce kez razı olsun, kendisi her zaman yanımızda ve desteklerini esirgemiyor" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, İnönü Üniversite ile ortaklaşa projeler uygulamaya önem verdiklerini söyledi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın göreve geldiği günden itibaren şehir ile üniversite arasındaki mesafenin kısalması adına büyük çaba harcadığını hatırlatan Başkan Polat, "Rektörümüze göreve geldiği ilk andan itibaren ilimizdeki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Rektörümüz bu hassas yaklaşımıyla şehir ile üniversite arasındaki mesafeyi kısaltmıştır. İnönü Üniversitemiz kentimizin ekonomik, sosyal, ticari ve diğer alanlardaki gelişimi için Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler ve diğer kuruluşlarla her an birlikte hareket etmesi gereken bir kurumdur. Rektörümüz, Cumhurbaşkanımız tarafından bu önemli göreve 15 Temmuz Milli İrade Direniş döneminde atandı. Göreve başlar başlamaz meydanlarda devam eden direniş gösterilerine katılan Rektörümüz, bu süre zarfı içerisinde gerek yerel yönetimler gerekse de diğer kamu ve kuruluşlarla aktif bir çalışma anlayışı ile hareket etmesi bizleri mutlu ediyor" diye konuştu. İnönü Üniversitesi ile ortaklaşa düzenleyecekleri "Özel Gereksinimli Çocuk ve Gençlere Ev Ortamında Fiziksel Etkinlikler" projesinin özel tarafının bulunduğuna dikkat çeken Başkan Polat, "Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm vatandaşlarımıza eşit seviyede hizmet taşımaya özen gösteriyoruz. Engelli bireylerimiz ve dezavantajlı gruplara yönelik uygulamalara ayrı bir hassasiyet gösteriyoruz. İlçemiz sınırlarında bulunan dezavantajlı gruplar ve engelli vatandaşların sağlıklı bir hayat sürmeleri ve toplumla kaynaşmalarına vesile olacak projelerde yer almaya özen gösteriyoruz. Engellilere yönelik atılacak adımlar, projeler ve uygulamalar kentlerin gelişmişlik düzeyini gösterir. Bizlerde bu konuda ciddi hizmetler üretmeye önem veriyoruz. İnönü Üniversitemiz ile işbirliği halinde altı ay sürecek olan, özel gereksinimli çocuk ve gençlere yönelik ev ortamında fiziksel etkinlik adı altında çok özel bir proje uygulayacağız. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencileri ile akademik personeller ilçemizdeki engelli kardeşlerimizin ikamet ettikleri evlere giderek burada rekreasyon, beden eğitimi, planlı egzersiz ve oyun fiziksel etkinlik çalışmaları gerçekleştirecekler. Projede emeği geçen başta İnönü Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay olmak üzere İnönü Üniversite Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü, idari personeller ve öğrenci kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, Yeşilyurt Belediyesi ile ortaklaşa yürütecekleri bu projenin Türkiye'de örnek alınacak bir düzeyde olduğunu ifade etti. Engelli vatandaşlara yönelik böylesine anlamlı ve özel bir projenin paydaşı olmaktan gurur duyduklarını sözlerine ekleyen Rektör Kızılay, "Projemiz her yönüyle örnek alınacak bir anlayışa sahiptir, başarılı bir şekilde uygulanması içinde büyük bir titizlik göstereceğiz. Yeşilyurt Belediyesi ile işbirliği halinde gerçekleşecek projemizde; İnönü Üniversite Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu personelleri ve son sınıf öğrencilerimiz Yeşilyurt Belediye sınırlarında yaşayan, evinden bir merkeze gitmekte zorlanan, fiziksel aktivite yapamayan çocuklarımızı ziyaret ederek spor, egzersiz ve fiziksel aktiviteler uygulayacaklar. Altı ay boyunca devam edecek projemiz kapsamında özel çocuklara sahip 24 özel ailemiz ziyaret edilecek. Fiziksel aktiviteler belli bir program dâhilinde ve hocalarımızın gözetiminde gerçekleşecek. 24 ailemizi tespit eden Yeşilyurt Belediyesi bu projeye lojistik destek sağlayacak. Üniversite olarak bu projenin insan kaynağı ve uygulamasını üstlendik. Projemizin genel koordinatörlüğünü İnönü Üniversite Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cemal Gündoğdu yapacak, diğer akademik personellerimiz ve öğrencilerimizde bu projenin diğer aşamalarında katkı sağlayacaklar. Projemiz ziyaret edeceğimiz ailelerimize inşallah huzur ve mutluluk sağlar" diye konuştu.

Projeye büyük destek sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkürlerini sunan Rektör Prof. Dr. Kızılay, " Yeşilyurt Belediye Başkanımıza duyarlılığı ve hassasiyetine çok teşekkür ediyorum. Engelli kardeşlerimize yönelik her zaman duyarlı bir yaklaşım gösteren Başkanımız projeye sımsıkı sarıldı ve başarılı olması içinde tüm imkânlarını seferber etti. Kendisine ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmalardan sonra İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, projenin protokolünü imzaladı.
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