07.02.2017 18:01:21

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Şubat Ayı Olağan Toplantısını yaptı

Yeşilyurt Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan toplantısını yapıldı. Komisyon raporları ve tekliflerinin karara bağlandığı toplantıda, Cemal Gürsel Mahallesindeki Filiz sokağın isminin 'Özgecan Aslan' sokağı olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

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Yeşilyurt Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan toplantısını yapıldı. Komisyon raporları ve tekliflerinin karara bağlandığı toplantıda, Cemal Gürsel Mahallesindeki Filiz sokağın isminin 'Özgecan Aslan' sokağı olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Başkan Vekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında gerçekleşen Şubat Ayı Olağan Toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.6 Ocak 2017 tarihli meclis karar özetinin oy birliğiyle kabul edilmesinden sonra meclisin gündeminde olan maddeler Başkan Vekili Yakıcı tarafından tek tek okunarak oylamaya sunuldu.Şehit Polis Memuru Mutlu İle vefat eden Karabulut'un İsimleri park ve sosyal tesislere verildiToplantıda, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü aracın patlatılması neticesinde şehit düşen Polis Memuru Yusuf Kenan Mutlu'nun ismini Tecde Mahallesi Nine Sokak'ta bulunan park alanına verilmesini kararlaştırıldı.Toplantıda ayrıca, 20 Ocak 2017 tarihinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Cengiz Karabulut'un isminin Şeyhbayram Mahallesi Kadirşinas Caddesi Beşevler Sitesi arka kısmında yapımı devam eden park ve sosyal tesislere verilmesi de oy birliği ile kabul edildi.Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifinin kabul edilmesinden sonra kısa bir açıklama yapan Başkan Vekili Ramazan Yakıcı, "İstanbul'da hayatını kaybeden Fen İşleri Müdürümüz Mustafa Cengiz Karabulut'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mustafa Cengiz Karabulut'un ilçemize çok büyük hizmetleri olmuştur, kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.Cemal Gürsel Mahallesindeki Filiz Sokağın ismi 'Özgecan Aslan' olarak değiştirildiBelediye Meclisi ayrıca Ocak ayı toplantısında, CHP Grubu Meclis Üyelerinin teklifi doğrultusunda Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale edilen 'Özgecan Aslan' isminin Cemal Gürsel Mahallesi Gökalp Sokağa verilmesine ilişkin hazırlanan komisyon raporunu görüştü. Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu Üyelerinin mahallede yaptığı inceleme neticesinde vatandaşların daha fazla tercih ettikleri tespit edilen, etkin kullanımı göz önünde bulundurulan Cemal Gürsel Mahallesindeki Filiz Sokağa 'Özgecan Aslan' isminin verilmesiyle ilgili hazırlanan rapor Meclis Üyeleri tarafından uygun bulundu ve oy birliği ile kabul edildi.'Yeşeren Tohumlar' Projesi DesteklenecekToplantıda, Yeşilyurt İlçe sınırlarında bulunan Cami ve Kuran kurslarında gerçekleştirilen Kuran kurslarına katılım sağlayamayan dezavantajlı çocukların katılımlarını teşvik etmek ve çocukların ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenecek 'Yeşeren Tohumlar' adlı projenin desteklenmesi de meclis tarafından onaylandı.Yedi maddeye erteleme, sekiz madde imar komisyonuna havaleAğırlıkla imar maddelerinin ele alındığı toplantıda, dokuz madde oylanarak kabul edilirken, yedi maddenin Mart ayındaki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesine, sekiz maddenin ise 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.Mart ayı toplantısı 7 Mart'taYeşilyurt Belediye Meclisinin Mart Ayı Olağan Toplantısı ise 7 Mart 2017 Salı günü saat 14.00'de Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleştirilecek.