17.02.2017 17:57:11

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat:

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 'Milletin adamı, dünya mazlumlarının gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Yeşilyurt'a ve Malatya'ya yakışır bir şekilde ağırlayacağız' dedi.

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Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Milletin adamı, dünya mazlumlarının gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Yeşilyurt'a ve Malatya'ya yakışır bir şekilde ağırlayacağız" dedi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi günü Malatya'da yapacağı miting ile ilgili bir mesaj yayımladı.Polat, mesajında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 18 Şubat günü Cumartesi saat 15.00'de Malatyalılarla buluşacak. Cumhurbaşkanımızı kentimizde ağırlayacak olmanın onurunu ve gururunu bir kez daha yaşayacağız. Türkiye'nin her alanda önünü açan, dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alması için mücadele eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Malatyalılar olarak en güzel şekilde ağırlayacağız. "Millete Hizmet Yolunda" destek ve moral vereceğiz. Malatya'mız her zaman olduğu gibi yine tarih yazacaktır. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilk kez Malatya'yı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde misafir edeceğiz. Malatyalılar olarak dünya mazlumlarının sesi olan Cumhurbaşkanımızı coşku ve heyecanla karşılayacağız. Cumhurbaşkanımıza misafirperverliğimizi göstermek adına tüm hemşehrilerimizi 18 Şubat Cumartesi saat 15.00'de miting alanına davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.