01.03.2017 17:52:47

Yeşilay Haftası etkinlikleri sürüyor

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Şanlıurfa şubesinin 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri sürüyor.

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Türkiye Yeşilay Cemiyeti Şanlıurfa şubesinin 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri sürüyor.Yeşilay Şanlıurfa şubesi tarafından Yeşilay Haftası kapsamında Karakoyun İş Merkezi önünden Rabia meydanına düzenlenen yürüyüşe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Coşkulu bir şeklide geçen ve vatandaşların da ilgi gösterdiği yürüyüşte öğrenciler ellerindeki dövizlerle kötü alışkanlıklara dikkat çekti. Topçu Meydanında son bulan yürüyüşün ardından Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik ile beraberindekiler Mehmet Akif İnan İlköğretim Okulunun bahçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte Yeşilay Haftası ile ilgili öğrenciler hazırladıkları gösterilerle yine kötü alışkanlıklara dikkat çekerek gençlerin uzak durmalarını istedi. Yeşilay Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik, "Gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Onları canilere, terör örgütlerine yem etmeyelim. Şubemizin girişimleri ile Eyyubiye Yedam faaliyete başladı. Ama gönlümüzde yatan bu kurum ve kuruluşlara şehrimizde, ülkemizde ihtiyaç duyulmamasıdır. Bu uğurda Şanlıurfa şubesinin her an nöbette olduğunu vurgulamak istiyorum. Programımızda bize destek olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.