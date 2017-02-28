28.02.2017 13:09:13

Yeşilay Haftası dolu dolu geçecek

Yeşilay Eskişehir Şubesi, 1-7 Mart arasında kutlanan Yeşilay Haftasını dolu dolu etkinliklerle geçirecek.

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Yeşilay Eskişehir Şubesi, 1-7 Mart arasında kutlanan Yeşilay Haftasını dolu dolu etkinliklerle geçirecek.Yeşilay Eskişehir Şubesi, 1-7 Mart arasında kutlanan Yeşilay Haftasını "Bir söz ile başlar her şey. Yeşilay Haftası'nda sağlık bir yaşam için sen de söz ver" sloganıyla gerçekleştirecek. Eskişehir'de kamuoyunun bağımlılıklara karşı farkındalığını artırmak amacıyla spordan sanata kadar çeşitli etkinlikler yapılacak. Yeşilay Eskişehir Şubesi'nin 1 Mart çarşamba günü saat 11.00'de Neo Plus Outlet AVM'de açacağı karikatür sergisi etkinliği ile başlayacak olan haftada saha aktivitelerinden seminerlere, konferanslara kadar herkesin katılabileceği etkinlikler düzenlenecek.Yeşilay Haftası etkinlikleri ile ilgili açıklama yapan Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Sıtkı Karaca, "Gönüllülük ve dayanışmaya dikkat çekmek amacıyla bu yıl Yeşilay Haftası'nda, 'Yeşilay Dayanışma Haftası' diyerek çalışma yapacağız. İlimizdeki Yeşilay gönüllülerimizle Yeşilay Haftası münasebetiyle zararlı alışkanlıklara ve bunların yayılmasına engel olmak için hep birlikte el ele vererek, etkinlik ve seminerlerimizle bağımlılıklarla mücadele çağrısında bulunacağız. Bu konuda desteklerini esirgemeyen belediyelerimiz ve resmi kurumlarımıza teşekkür ederiz" dedi.Düzenlenecek diğer etkinlikler hakkında bilgi veren Karaca, açıklamasını şöyle sürdürdü:"1 Mart günü açacağımız karikatür sergisinin yanı sıra, aynı gün spor etkinliği olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Türk Dünyası Başkenti Dede Korkut Parkı'nda 'Sağlıklı Yaşam Koşusu' planladık. Kanatlı AVM'de 'Kum Boyama' ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediğimiz Sağlık Yürüyüşü etkinliği ile çocuklarımızda farkındalık uyandırmayı amaçladık. Espark AVM'den başlayacak Bisiklet Turu, Hamamyolu'nda gerçekleştireceğimiz Sağlık Yürüyüşü ve Çarşı Camii yanında Yeşilay standı açarak tüm halk kesiminde farkındalık amaçladık. Ayrıca felaket günlerimizin ışığı olan Kızılay Kan Merkezine kan bağışında bulunarak bir başka farkındalık çabası göstermek istiyoruz."Yeşilay Haftası'nın kapanış etkinliğinde ise Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Klinik Psikolog Mehmet Dinç, 7 Mart 2016 Salı günü saat 19.30'da Tepebaşı Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde 'İnternet Bağımlılığı ve Ailem' konferansı verecek.