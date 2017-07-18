18.07.2017 11:09:14

Yeşil listedeki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele operasyonları kapsamında Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. Teröristlerden birinin arananlar listesinde, yeşil listede bulunan 'Kia Koçer' kod adlı Ali Ulaş olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te yürütülen terörle mücadele operasyonunda 2 terörist ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada; teröristlerden birinin sözde Garzan eyaleti 5'li yürütmede görevli, aynı zamanda Hizan sorumlusu "Kia Koçer" kod adlı Ali Ulaş olduğu ve İçişleri Bakanlığının yeşil listesinde arandığı belirtildi.