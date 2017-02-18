18.02.2017 16:43:34

Yerli Düşünce Derneği, öğrencileri kardeşlik kahvaltısında buluşturdu

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan gibi ülkelerden, Türkiye'ye öğrenim görmek için gelen gençler Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen 'Balkan Ülkeleri Tanıtım ve Kardeşlik Kahvaltısı'na katıldı.

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Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan gibi ülkelerden, Türkiye'ye öğrenim görmek için gelen gençler Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen 'Balkan Ülkeleri Tanıtım ve Kardeşlik Kahvaltısı'na katıldı.Onursal Başkanlığını Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve Genel Başkanlığını Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun yaptığı Yerli Düşünce Derneği Geleneksel Kardeşlik Kahvaltısı'nda balkan ülkelerinden Türkiye'ye gelen öğrencileri bir araya getirdi."Türkiye'nin FETÖ, DEAŞ, YPG, PYD ve PKK terörüne karşı yaptığı mücadeleye, ümit ediyoruz ki bütün dünya destek olur"Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Türkiye'yi hedef alan terör olaylarını işaret ederek, "Türkiye'nin FETÖ, DEAŞ, YPG, PYD ve PKK terörüne karşı yaptığı mücadeleye, ümit ediyoruz ki bütün dünya destek olur. Burada birçok ülkeden kardeşlerimiz var. Buradaki birlikteliğimiz, inşallah Türk-İslam dünyasının tamamı ve bütün insanlık için kardeşlik ve barışa vesile olur. Sivil toplum kuruluşları, farklı millet, ülke, din, dil mensuplarını samimi ortamlarda bir araya getirerek, farklılıkların ortadan kalkmasını, milletler arası bağların güçlenmesini ve savaşların sebebinin sorgulanmasını sağlayan kuruluşlardır. Sizler, yarın ülkelerinize gideceksiniz. Ben inanıyorum ki böyle ortamlardan ülkelerine giden insanlar, daha çok barışın, insanlığın taraftarı olacak, daha çok savaşlara karşı çıkacak ve bizim Anadolu'daki tabirle diğerkamlık özelliği kazanmış olacak" ifadelerini kullandı."Terör küreselleşti""Türkiye'deki eğitimlerinizi tamamlayıp ülkelerinize döndüğünüz de güçlünün değil, haklının yanında durmalısınız" diyen Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye şu anda onu yapıyor. Türkiye şu anda terörle mücadele ediyor. Aslında dünyadaki egemen güçler zannediyor ki terör sadece Ankara'nın meselesi. Halbuki bütün dünyanın meselesi, çünkü terör küreselleşti. Dünyanın bütün başkentlerine acı veriyor terör. Ankara'nın, dolayısıyla Türkiye'nin güvenli olmadığı algısını oluşturmaya çalışanlar var. Ankara'nın güvenlik konusunda Avrupa ülkelerinin başkentleri ile aynı durumdadır. Türkiye şu anda birçok terör örgütüyle eş zamanlı mücadele ediyor. Türk ordusu şu anda DEAŞ'ın kan döktüğü topraklardan El Bab'a girdi, Münbiç'e kadar gidecek ve Suriye'de yaşayan Arap'a, Türkmen'e, Kürt'e güvenliği, özgürlüğü, refahı getirecek. İşte bu çerçevede, Türkiye'nin FETÖ, DEAŞ, YPG, PYD ve PKK terörüne karşı yaptığı mücadeleye, umuyoruz ve ümit ediyoruz ki bütün dünya destek olur. Başta ABD, yeni seçilen Sayın Başkan, yarın bir gün 170 ülkenin, öncelikle de Washington'un başına bela olacak FETÖ'nün elebaşını, inşallah bir an evvel Türkiye'ye, stratejik ortaklığımızın ve dostluğumuzun gereğine göre iade eder. Terörle mücadele konusunda Türkiye yalnız bırakılmaktadır. AB ülkelerinde yaşayan teröristler derhal Türkiye'ye iade edilmelidir.""Sizler, bize ailelerinizin, ülkelerinizin emanetisiniz"AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu ise öğrencilere, "Yerli Düşünce Derneği sizlerin Türkiye'deki evidir. Herhangi bir problemle karşılaştığınızda, staj yapmak için desteğe ihtiyacınız olduğunda bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizler, bize ailelerinizin, ülkelerinizin emanetisiniz. Siz öğrenci kardeşlerimize yardımcı olmak ve ağırlamak bizim için büyük memnuniyet. Amacımız Türkiye'ye eğitim almak için gelmiş sizlerin ülkemize adaptasyonunu kolaylaştırmak ve karşılaşacağınız muhtemel sorunlarda yardımcı olmak" diye konuştu.Yalçın Topçu ve Metin Gündoğdu'nun konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Türkiye'de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Konseyi Başkanı Farudin Kala, Türkiye'de Okuyan Karadağlı Öğrenciler Konseyi Temsilcisi Erdan Seferoviç, Arnavut Öğrenciler Birliği Başkan Yardımcısı Besir Zeneli, Ankara'da Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Temsilcisi Melek Nuredini, Bulgaristanlı Öğrenciler Konseyi Başkanvekili Mehmet Ramadan ve Ankara'da Okuyan Sırbistanlı Öğrenciler Temsilcisi Amir Slezoviç ülkelerini tanıtan konuşmalar yaptılar.Kahvaltıya katılan diğer öğrenciler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.