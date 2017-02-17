18.02.2017 10:40:35

Yerköy zabıtasından kan bağışına destek

Yerköy Belediyesi Zabıta ekipleri, Türk Kızılayının kan bağışı kampanyasına destek verdi.

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Yerköy Belediyesi Zabıta ekipleri, Türk Kızılayının kan bağışı kampanyasına destek verdi.Yerköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Yerköy Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kurulan kan bağış tırına gelerek kan bağışına destek oldular. Toplumsal bir sorumluluğu yerine getirmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Yerköy Belediyesi Zabıta Müdürü Bahri Tokgöz, "Zabıta teşkilatı olarak kan bağışında bulunduğumuz için çok mutluyuz. Bağışta bulunduğumuz kanlarımız ihtiyaç sahiplerine ulaşacaktır. Unutulmamalıdır ki herkes bir gün kana ihtiyaç duyabilir. Bağışta bulunan personelimize teşekkür ediyorum" dedi.