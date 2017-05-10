10.05.2017 14:39:45

Yerköy MYO'da devir teslim töreni yapıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Recep Temel, görevini Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ertem'e teslim etti.

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Yozgat Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Recep Temel, görevini Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ertem'e teslim etti.Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen devir teslim törenine Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Meslek Yüksek Okulu Öğretim görevlileri katıldı. 2015 yılından itibaren Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okul Müdürlüğü görevini Yrd. Doç. Dr. Recep Temel'in yürüttüğünü söyleyen Rektör Karacabey, Temel'in kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını ifade etti. Rektör Karacabey, "Bizler kendi düşüncesine saygı duyduk. Görevi süresince kendisinden memnun kaldık. Umarım kendisi de bizlerden memnun kalmıştır. Kendisine göstermiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.Gerçekleşen devir teslim töreninin ardından Rektör Karacabey, Temel'e teşekkür plaketi takdim etti.