16.07.2017 13:42:06

'Yerim destanınızı' diyen gazeteci yakalandı

Yeliz Koray, hainlere karşı kazanılan 15 Temmuz destanıyla ilgili 'Yerim destanınızı' başlıklı köşe yazısının ardından gözaltına alındı.

İzmit'te, bir yerel derginin yazı işleri müdürü olan Yeliz Koray, Türk milletinin vatan hainlerine karşı kazandığı 15 Temmuz destanıyla ilgili 'Yerim destanınızı' başlıklı köşe yazısının ardından gözaltına alındı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yazı tepkilere neden oldu. Bazı kişiler sosyal medya üzerinden yazı ile ilgili olarak adli işlem başlatılmasını istedi. Dün akşam saatlerinde polisler İzmit'te evine gittikleri Yeliz Koray'ı gözaltına aldı. Yeliz Koray, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yeliz Koray'ın yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.