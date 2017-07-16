16.07.2017 19:24:32

'Yerim destanınızı’ demişti! Karar çıktı

15 Temmuz destanıyla ilgili ’Yerim destanınızı’ başlıklı köşe yazısı nedeniyle gözaltına alınan Yeliz Koray serbest bırakıldı.

İzmit'te, Kocaeli Koz dergisi ve internet sitesinin yazı işleri müdürü olan Yeliz Koray'ın, 15 Temmuz destanıyla ilgili olarak 'Yerim destanınızı' başlıklı köşe yazısı internet sitesinde yayımlanmıştı.

Sosyal medyada yayılan yazının ardından Yeliz Koray dün akşam saatlerinde İzmit'teki evinde gözaltına alındı.

Yeliz Koray bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Anayasal suçlara karşı işlenen suçlara bakan savcı, Yeliz Koray'ın ifadesini aldı. Yeliz Koray adli kontrol şartı ile tahliye serbest bırakıldı.