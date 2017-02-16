16.02.2017 19:10:22

Yerel gazete bürosunu 2 günde 2 defa soydular

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir yerel gazete ofisi 2 günde 2'nci kez soyuldu. Hırsızlar 4 bilgisayar, 7 bin TL nakit para ve 3 evrak çantasıyla birlikte kayıplara karıştı.

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir yerel gazete ofisi 2 günde 2'nci kez soyuldu. Hırsızlar 4 bilgisayar, 7 bin TL nakit para ve 3 evrak çantasıyla birlikte kayıplara karıştı.İzmir'de son zamanlarda artan hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Edinilen bilgilere göre Karabağlar ilçesi Sarıyer Mahallesi'nde bulunan bir gazete ofisi geçtiğimiz Çarşamba günü soyuldu. İzmir polisi olayı gerçekleştiren hırsızları araştırırken, aynı ofis bir gün sonra tekrar soyuldu. Edinilen bilgiye göre hırsızlar, 2 günde 2'inci kez soydukları gazete ofisine bahçede bulunan pencere ve kapıdan girdi. Sabah saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayında 4 bilgisayar ve 7 bin TL nakit para ve 3 evrak çantası çalındı. Çaldıkları evrak ve bilgisayarlarla kayıplara karışan hırsızları bulmak için olay yerinde delil arayan polis ekipleri, hırsızlara ait olduğu şüphesiyle olay yerinde bulunan ayakkabı ve parmak izlerini alarak arama çalışması başlattı.Gazetenin sahibi Salih Erkek: "Her şey 1 saat içinde olup bitiyor"2 günde 2'nci kes soyulan Gazetem İzmir'in sahibi Salih Erkek, her şey bir saat içinde olup bitiyor derken, hırsızların birinci gün alamadıklarını 2'nci gün almaya geldiklerini söyledi. Erkek, "İlk önce bir laptop bilgisayar ile benim kişisel özel evraklarımın olduğu 3 evrak çantası ve bu evrak çantalarının birinde bulunan 7 bin TL nakit parayı alıp götürdüler. Bugün (Perşembe) ise dün götüremediklerini yani ana kumandada 2 bilgisayar ve sekreterin bilgisayarını da alıp götürüyorlar. Bu hırsızlıklar sabaha karşı 7 ile 8 arası gerçekleşiyor. Gazetem İzmir'de hem haber portalım var hem de yazılı basınım var, adını bile anmak istemediğim bir FETÖ var. Onların çok haberini yaptım yakalanlarının çok haberini yaptım. Bu hırsızlar onlardan mı yoksa normal hırsızlar mı bilemiyorum. Benim toplam 30 bin TL'ye yakın zararım var. Bu hırsızları bulup getirene ödül vereceğim, yeter ki bulunsun. Hırsız karşıma çıkarsa gerçek anlamda tebrik edeceğim" dedi.