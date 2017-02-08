08.02.2017 12:32:04

Yenişehirli şoförlere eğitim

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Yeşilkent Servis Kooperatifi, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için araçlarını yenilerken, bir yandan da şoförlerini eğitiyor.

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Yeşilkent Servis Kooperatifi, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için araçlarını yenilerken, bir yandan da şoförlerini eğitiyor.S.S. 269 No'lu Yenişehir Yeşilkent Servis Kooperatifi Başkanı Şükrü Sezer, "Çağa ayak uydurmaya çalışıyoruz. Araçlarımızı yeniliyoruz. Havaalanında ve birçok yerde 5 yaş sınırımız var. Bizler bunları 3 yaşla değiştiriyoruz. Okullarda ise araçlarda 10 yaş sınırı bulunuyor. Ama üyelerimiz 10 yaş sınırını beklemeden araçlarını 7 yaşında değiştiriyor. Dolayısıyla kaliteyi yakalamış oluyoruz. Milli eğitim, jandarma ve emniyet ile ortaklaşa şoförlere eğitim veriyoruz. 15 Şubat tarihinde yeni bir eğitim seminerimiz olacak" diye konuştu.Şoförlerin trafik kurallarına riayet etmelerini isteyen Sezer, "130 aracımız ve 100 üyemiz bulunuyor. Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için yeni bir bina satın aldık. Üyelerimizin günde 6 saat boş zamanları var. Daha iyi vakit geçirmeleri için kendilerine bir lokal açtık" dedi.