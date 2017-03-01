01.03.2017 16:22:54

Yenişehir manileri unutulmayacak

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, lise öğrencileri, köy köy dolaşarak yörenin mani ve türkülerini derledi.

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, lise öğrencileri, köy köy dolaşarak yörenin mani ve türkülerini derledi.Yenişehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yürüttüğü 'Yenişehir yöresi mani, türkü ve ninnilerinin derlenmesi' projesi sona erdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, geçmişten gelen değerlerin yaşatılması gerektiğini belirterek, "Mirasımızı gün yüzüne çıkarmak istedik. Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 30 öğrenci ve 11 öğretmenimiz Yenişehir'in bütün köylerini tarayarak 65 yaş üzeri nine ve dedelerle görüşerek Yenişehir'e mahsus mani, türkü ve ninnileri derledi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.Belediye Başkanı Süleyman Çelik de, "Böyle bir proje için belediyeye gelindiğinde hiç tereddütsüz her türlü desteği verdik. Geçmişten gelen değerleri geleceğe taşımak vazifemiz" diye konuştu.Kaymakam Suat Seyitoğlu da, bu manilerin kitap haline getirileceğini bildirildi.Yenişehir'e mahsus manilerle hazırlanan tiyatro oyunu öğrenciler tarafından sahnelendi. Manilerin okunduğu oyun ilgi gördü.