27.02.2017 16:13:36

Yenişehir ilçesinin bazı mahallelerine yarın su verilemeyecek

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinin bazı mahallerinde yarın zorunlu olarak su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinin bazı mahallerinde yarın zorunlu olarak su kesintisi uygulanacağı bildirildi.Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenişehir İlçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda bulunan 500'lük vana değişimi yapılacak. Bu nedenle yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Fuat Morel, 50.Yıl, Menteş, Akkent, Çiftlik, Afetevler, Eğriçam ve Deniz Mahallelerine su verilemeyecek.MESKİ yetkilileri, çalışmaların erken bitmesi durumunda belirtilen süreden daha önce su verilebileceğini belirterek, vatandaşların musluklarını kapalı tutup, tedbirli olmaları istendi.