10.05.2017 11:39:54

Yenişehir Hastanesine plaket

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD), Yenişehir Hastanesi yönetimine katkılarından dolayı plaketi verdi.

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Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD), Yenişehir Hastanesi yönetimine katkılarından dolayı plaketi verdi.Mersin GİAD'ın 14. yılını kutladığı baloda Özel Yenişehir Hastanesine teşekkür plaketi verildi. Plaketini, Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol ve MTOSB Başkanı Sabri Tekli'nin elinden alan hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Deniz Örener, "Genç girişimcilerin Mersin'deki buluşma noktası olan, kentimizin öncü sivil toplum kuruluşlarından GİAD ailesinin bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Oluşturduğu sosyal sorumluluk projeleri ile fark yaratan, Mersinli iş insanlarının buluşma noktası olan GİAD'ı bundan sonraki dönemlerde de desteklemeye devam edeceğiz. Bu aile büyüdükçe, Mersin için yapılacak çalışmalara yön vereceğine inanıyoruz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de derneğimize olan katkılarımız devam edecek" dedi.