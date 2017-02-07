07.02.2017 18:37:36

Yenişehir'e meydan

Bursa'nın Yenişehir ilçesine yapılması düşünülen kent meydanı ve belediye hizmet binası için ilk adım atıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bursa'nın Yenişehir ilçesine yapılması düşünülen kent meydanı ve belediye hizmet binası için ilk adım atıldı.Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Yenişehir'e yakışır bir meydan ve belediye hizmet binası yapmak için çalışmalara hız verdiklerini belirterek, "Evvela kent meydanı olarak düşündüğümüz yerde bulunan Yenişehir'in ilk lisesi Osmangazi Lisesi'ne yeni bir okul yapmamız gerekiyordu. Bununla ilgili Şişe Cam yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler olumlu netice verdi. Yenimahalle'deki Hazine'ye ait 20 bin 500 metrekarelik arazi üzerine bir okul binası inşa edilecek. Osmangazi Lisesi de bu yeni binaya taşınacak" diye konuştu.Yeni okul binasının devreye girmesiyle birlikte, Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki eğitim öğretim kalitesinin de artacağını ifade eden Çelik, "Eski okul binasının yerine fiziki kapasitesi çok daha yüksek bir okul binası yapılacak. Okul sıkıntısının halledilmesinin ardından yine kent meydanı olarak düşündüğümüz yerde bulunan Orman İşletmesine de yeni bir bina yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarda son noktaya geldik. Küçük pürüzlerin ardından kent meydanı ve belediye hizmet binası ile ilgili proje çalışmaları başlayacak. Yenişehir için büyük eksiklik olan kent meydanı ilçemizin çehresini değiştirecek" dedi.Süleyman Çelik, 1 Şubat tarihinde kapalı pazar yerinin de ihalesinin yapıldığını belirterek, "Söz verdiğimiz hizmetleri bir bir yerine getireceğiz" diye konuştu.