06.05.2017 16:38:49

Yenişehir'de elektrik hatları yenileniyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde elektrik hatları yenileniyor.

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde elektrik hatları yenileniyor.Belediye Başkanı Süleyman Çelik, asfaltlama çalışmaları ile enerji hatlarını yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. İznik Caddesi'nde asfalt çalışmalarını inceleyen Çelik, alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda asfaltlamanın süratle yapılacağını ifade etti.2016 yılı Kasım ayında başlanan Paşalar mevkiindeki enerji hattı yenileme çalışmalarını da inceleyen Çelik, daha önce 7 metre civarında olan toprak temas mesafesinin kazalara sebebiyet verdiğini ifade etti.