29.07.2017 15:04:55

Yenişafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürünün acı günü

Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında Yeni Şafak gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in 7 yaşındaki kızı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi 395 nolu sokak üzerine H.İ. idaresindeki 34 HH 4048 plakalı otomobil geri geri gelirken, Yeni Şafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in kızı olan 7 yaşındaki Ecrin Çelik'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük kız, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük Ecrin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Öte yandan, küçük Ecrin'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Kocaeli'nin Yuvacık İlçesinde bulunan Başiskele Yukarı Serdar Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.