01.03.2017 11:49:09

Yenimahalle yarı finale göz kırptı

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde nefes kesen bir şampiyonluk yarışına giren Yenimahalle ve Kastamonu, Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.

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Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde nefes kesen bir şampiyonluk yarışına giren Yenimahalle ve Kastamonu, Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.İlk maçta Ankara'da Kastamonu'yu ağırlayan Yenimahalle Belediyespor, rakibini 32-25 mağlup ederek yarı finale göz kırptı. Ankara temsilcisi, aldığı bu galibiyetle 2 Nisan'da Kastamonu'da oynanacak rövanş için avantajı cebine koydu. Melekler maça hızlı ve istekli başladı. Armelle, Olga, Marina, Anita, Yeliz, Nur Ceren, Lence dizilişiyle sahada yer alan Ankara temsilcisi, ilk 3 dakikada farkı 3 sayıya çıkarmayı başardı. Konuk ekip Kastamonu, bu dakikadan sonra oyuna ortak olmaya başladı. Maç karşılıklı ataklarla devam ederken, tempo bir an olsun bile düşmedi. Her iki takımda savunmada iyi bir görüntü çizerken, gol yollarında da şok hücumlarla etkili olmaya çalıştı.Maçın ilk 10 dakikası 5-5 eşitlikle geçildi. Bu dakikadan sonra oyuna ağırlığı koymaya başlayan Ankara temsilcisi, 15'inci dakikaya 8-5 üstün girdi. Duygu'nun 2 dakika cezası almasından sonra eksik olmasına rağmen oyun disiplininden kopmayan Yenimahalle ekibi, bulduğu gollerle farkı açmayı başardı. Yeliz, Marina ve Gace işbirliğiyle goller bulmayı sürdüren mavi-beyazlı ekip, 25'inci dakikaya 15-10 önde girdi. Kaptan Yeliz'i durdurmakta zorlanan Kastamonu temsilcisi farkı kapatamazken, Yenimahalle ekibi soyunma odasına 17-11 önde gitti.Yeliz 14 sayı attıİkinci yarıda da ilk yarıdaki tempoyu sürdüren iki ekip, kıran kırana bir mücadele ortaya koydu. Yenimahalle Belediyesi ortadan Yeliz, Marina, Olga ve kenardan Anita ile gol bulmayı sürdürdü. 35'inci dakika Ankara ekibinin 20-14 üstünlüğüyle geçildi. Özellikle kaptan Yeliz'in sahneye çıkmasıyla farkı arttırmaya başlayan takım, maçın son çeyreğini 26-18 önde tamamladı. Yenimahalle Belediyespor maçın son anlarına girilirken temposunu kaybetmedi ve Ankara temsilcisi mücadeleden 32-25 üstün ayrılarak ikinci tur için avantaj elde etti. Yenimahalle Belediyespor'da Yeliz Özel attığı 14 golle maçın en golcü oyuncusu oldu.Çeyrek finalin ikinci ayağı 2 Nisan'da Kastamonu'da oynanacak. Yenimahalle Belediyespor kupadan sonra yoluna ligde devam edecek. Melekler 4 Mart Cumartesi günü Adana deplasmanında Şakirpaşa'yla karşı karşıya gelecek.