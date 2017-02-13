13.02.2017 10:57:34

Yenimahalle LÖSEV'le bilinçleniyor

Sağlık alanında önemli çalışmalara öncülük eden Yenimahalle Belediyesi, kanser bilinci ve farkındalığının arttırılması amacıyla Karşıyaka İkinci Bahar Dayanışma Merkezi'nde 'Yenimahalle LÖSEV'le Bilinçleniyor' adlı seminere ev sahipliği yaptı.

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Sağlık alanında önemli çalışmalara öncülük eden Yenimahalle Belediyesi, kanser bilinci ve farkındalığının arttırılması amacıyla Karşıyaka İkinci Bahar Dayanışma Merkezi'nde "Yenimahalle LÖSEV'le Bilinçleniyor" adlı seminere ev sahipliği yaptı.LÖSEV yetkilisi Macide Ercan yaptığı sunumda öncelikle Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) hakkında bilgi vererek gönüllük bilinci ve sağlıklı beslenme konularında da katılımcıları bilgilendirdi. İlk olarak LÖSEV'in tanıtım videosunu izleyen katılımcılar, izledikleri videoyla Gölbaşı'nda bulunan Lösemili Çocuklar Köyü'nde sanal gezintiye de çıktılar. Konuşmasında gönüllük esasının kanser tedavisi gören hastalara çok büyük moral olduğunu belirten Ercan, sağlıklı beslenmenin önemine de değindi. İnsanların teknolojinin zararlı etkilerinden, katkı maddeli besinlerden uzak durması gerektiğini vurgulayan Ercan, "Sebze ve meyveler zamanında yenmelidir. Hazır gıdalardan ve fastfoodlardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır" dedi.Bağış adı altında dolandırıcılığa dikkatLÖSEV'e yardım adı altında insanları dolandırmaya çalışan kişiler ile ilgili de uyarılarda bulunan Ercan, "LÖSEV kapı kapı dolaşıp para istemez. Bu konuyla ilgili telefonlar alıyoruz, maalesef bu dolandırıcılar sahte makbuz ve kimlikler kullanıyorlar. Bunlara dikkat edelim" diye konuştu.