23.12.2016 10:24:16

Yeniköy'de karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Yeniköy sahilinde yalılara yaklaşmasına metreler kala karaya oturarak İstanbul Boğazı'nda paniğe neden olan gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Yeniköy sahilinde yalılara yaklaşmasına metreler kala karaya oturarak İstanbul Boğazı'nda paniğe neden olan gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.Yeniköy sahilinde yalılara yaklaşmasına metreler kala karaya oturarak İstanbul Boğazı'nda paniğe neden Star Harmony isimli gemiyi kurtarma çalışmaları bugün de devam ediyor. Gemi mürettebatı kendi imkanlarıyla gemiyi kurtaramayınca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü çalışma başlattı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait geminin halatı karaya oturan Star Harmony isimli gemiye bağlanarak gemi hareket ettirilmeye çalışıldı. Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.