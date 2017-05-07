07.05.2017 16:43:52

Yenidünya yemek isterken eline demir parmaklık saplandı

Adana'da 12 yaşındaki bir çocuk yenidünya yemek isterken ağaçtan düşünce eline demir parmaklık saplandı. Can-Kur ekipleri demir parmaklığı kesince, çocuk elinde demir ile hastaneye kaldırıldı.

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Adana'da 12 yaşındaki bir çocuk yenidünya yemek isterken ağaçtan düşünce eline demir parmaklık saplandı. Can-Kur ekipleri demir parmaklığı kesince, çocuk elinde demir ile hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye'de süren iç savaştan ailesiyle birlikte kaçıp Adana'ya gelen 12 yaşındaki Ali Doğan oturdukları evin bahçesinde bulunan yenidünya meyvesinden yemek istedi. Ağaca çıkıp yenidünya toplamaya başlayan çocuk dengesini kaybederek düşerken, demir parmaklıklardan tutmaya çalıştı. Ancak parmaklıkların ucu sivri olunca eline saplanan çocuk, acı içinde bağırmaya başladı. Çevrede sesi duyan vatandaşlar hemen sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Doğan'ın eline saplanan demir parmaklığı demir kesme makasıyla kesti. Yaralı çocuk elinde demir ile ambulansa bindirildi. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine eline saplı olan demirle götürülerek ameliyata alınan çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.