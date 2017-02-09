09.02.2017 17:30:56

Yenidoğan Mahallesi'ndeki dev park projesi start aldı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Manişar Parkı'ndaki çalışmalara katılarak incelemelerde bulundu.

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Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Manişar Parkı'ndaki çalışmalara katılarak incelemelerde bulundu.Yenidoğan Mahallesi'nde yapımına başlanan, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın proje çalışmalarını titizlikle takip ettiği ve yapımına özen gösterdiği projelerden biri olan Manişar Parkı'nda çalışmalar devam ediyor. Park alanına gelen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir ile birlikte çalışmalara katılarak çalışanlara kolaylıklar diledi. Park alanındaki incelemelerin ardından civardaki çocuklarla da ilgilenen Başkan Bakıcı, onlarla bir süre sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.Havaların uygun olması ile birlikte yaklaşık olarak 15 gün önce başlatılan Manişar Parkı'ndaki çalışmalar ilk olarak zemin ve alt yapı çalışmaları ile başladı. Toprak tesviyesinin ardından şelalenin perde duvarlarının yapımına başlandı. Havaların yumuşayarak inşaat yapım işleri için müsait hale gelmesini fırsat bilen ekipler betonarme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yenidoğan Mahallesi'nde 9 bin 500 metrekarelik alan üzerine yapılacak park alanının içerisinde şelale görünümlü, fıskiyeli süs havuzu, kafeterya, çocuk oyun alanı, park çevresinde yürüyüş, koşu ve fitness aletlerinin bulunduğu alanlar, yeşil alan düzenlemeleri, piknik alanları, kamelya ve oturma bankları, otopark ve güvenlik kabini bulunuyor. Manişar Parkı çalışmalarının yaz aylarında tamamlanarak ağustos ayında da faaliyete geçmesi planlanıyor.