16.02.2017 09:08:46

Yeni Zelanda'daki orman yangını durdurulamıyor

Yeni Zelanda'da rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangınlarının bugün veya yarın kontrol altına alınması ihtimalinin zayıf olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kenti yakınında acil durum ilan edilen Port Hills bölgesindeki ormanlık alanlarda 11 evin yandığı, binden fazla kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Christchurch Sivil Savunma Acil Durum Yönetimi (CCDEM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki ülkenin üçüncü büyük kenti Christchurch yakınında orman yangınları henüz kontrol altına alınamadı.

CCDEM, Port Hills bölgesinde etkili olan yangınlarda rüzgarın yön değiştirmesi ile dün ilan edilen acil durumun ardından, bölgeden binden fazla kişinin tahliye edildiğini, şartların sürekli değişmesine rağmen ilk belirlemelere göre 11 ev ve 2 kulübenin yandığını duyurdu.

Yangınları kontrol altına almak için 130'dan fazla itfaiyecinin yanı sıra ekiplerin 3 yangın söndürme uçağı ve 14 helikopterle mücadele ettiğini belirten CCDEM yetkilileri, tahliye edilen kişilerin ne zaman evlerine dönebilecekleri konusunda net bir açıklama yapmanın erken olduğunu belirtti.

Yangın bölgesinde cumartesi günü yağmur bekleniyor

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlar, Port Hills bölgesinde üç noktada yerleşim yerlerine tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Port Hills'te bugün ve yarın hava sıcaklıkları yüksek seyretmemesine rağmen bölgenin kuru ve rüzgarın şiddetli olmasından dolayı yangınların kontrol altına alınmasının zor olduğunu açıklayan itfaiye ekiplerine meteorolojiden 18 Şubat Cumartesi günü bölgeye yağmur yağacağı müjdesi geldi.

Bu arada, yangınlara müdahale eden helikopterlerden birinin iki gün önce düşmesi üzerine 38 yaşındaki eski SAS komandosu pilot David Steven Askin hayatını kaybetmişti. Henüz düşme nedeni açıklanmayan helikopter kazası ile ilgili açılan soruşturma devam ediyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder