Yeni Zelanda'da karaya vuran pilot balinalardan 100'e yakını kurtarıldı
Yeni Zelanda'da karaya vuran pilot balinalardan yaklaşık 100'ü kurtarıldı.
Yeni Zelanda'da karaya vuran pilot balinalardan yaklaşık 100'ü kurtarıldı.
Yeni Zelanda, Nelson yakınlarındaki Farewell Spit'te, kurtarma ekipleri ve gönüllü halk tarafından yoğun çalışmalar sonucu, yaklaşık 100 pilot balinayı hayata geri döndürmeyi başardılar. Üstlerine ıslak örtüler serilip kovalarla su dökülen balinalardan 100'ü tekrar serin sularla buluştu.