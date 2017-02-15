15.02.2017 11:19:17

Yeni Zelanda'da acil durum ilan edildi

Yeni Zelanda'da iki gündür devam eden orman yangınlarında rüzgarın yön değiştirmesinin ardından acil durum ilan edildi.

AA'nın haberine göre, Yeni Zelanda'nın Christchurch kenti yakınlarında Port Hills bölgesinde iki gündür devam eden orman yangınlarında rüzgarın yön değiştirmesinin ardından acil durum ilan edildi.

Radio New Zealand'da yer alan habere göre, Güney Adası'nda bulunan Christchurch kentinin Port Hills bölgesinde devam eden orman yangınlarının, rüzgarın yön değiştirerek bazı yerleşim yerleri için tehdit oluşturması üzerine acil durum ilan edildi ve bölgeden 300 kişi tahliye edildi.

İki gündür kontrol altına alınamayan yangınları söndürme çalışmalarına 2 uçak, 15 helikopter ve 120 itfaiyeci katılıyor.

Bu arada yangına müdahale eden bir helikopterin düşmesi sonucu pilotun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yetkililer, ölen pilotun kimliğini 38 yaşındaki eski SAS komandosu David Steven Askin olarak açıklarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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