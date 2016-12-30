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Yeni yılda 10 maddeye dikkat
30.12.2016 12:31:27

Yeni yılda 10 maddeye dikkat

Obezite doktoru Fevzi Özgönül, '2017 yılına güzel başlamak ve yeni yılda sağlıklı yaşayıp küçülmek istiyorsanız yapmanız gerekenlerin hepsi sadece 21 günde saklı' dedi.

Obezite doktoru Fevzi Özgönül, "2017 yılına güzel başlamak ve yeni yılda sağlıklı yaşayıp küçülmek istiyorsanız yapmanız gerekenlerin hepsi sadece 21 günde saklı" dedi.

Dr. Özgönül'ün yeni yılda, yeni ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak isteyenlere önerdiği 21 günde 10 altın kural:

"1- Bu 21 günlük dönemde kolay sindirilen ve kolayca şekere dönüşebilen tatlı, ekmek, hamur işi, çok pişmiş makarna, pilav ve meyveyi ( kuru meyveler dahil) yemek listemizden geçici olarak çıkarıyoruz.Bunların yerine sindirim sistemini tembelleştirmeyen yağlı tohumlardan çiğ badem, ceviz ve fındığı öğünlerde yememiz gerekiyor.

2- Sindirim sisteminin güçlenmesi ve besinleri daha iyi sindirebilmemiz için öğün aralarını da açmamız gerekiyor.Öğün aralarını açarken ani kan şekeri düşmelerini engellemek için arada kan şekerini dengeleyebilen tarçınlı süt, ayran, 2 kaşık yoğurt gibi sindirimi bozmayacak çiğnenmeyen gıdaları almamızda sakınca olmaz.

3- Kahvaltıda; Bal,reçel, ekmek ve unlu mamüller yok fakat tüm peynir çeşitleri, tüm zeytin çeşitleri, yumurtanın her türlüsü ve omletler, tüm yeşillikler,badem,ceviz ve fındık istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Kahvaltıda doymaktan korkmayın.

4- Öğle yemeğinde; ekmek, unlu mamuller, makarna, pilav, tek başına patates, bulgur yasak fakat yemeğin içinde biraz pirinç olmasında sakınca yoktur.Aynı şekilde patates, haşlama ya da kızartma olmayacak fakat yemek pişirilirken içerisine konulan az miktar küp şeklinde patatesin zararlı bir etkisi olmaz.

Yemek olarak tüm yemek çeşitleri olabilir, etli sebzeler, tencere yemekleri, kebaplar, salata üzerinde ızgara,zeytinyağlı yemekler olur fakat dürüm ya da ekmek arası olmaz.

5- Öğün aralarında ideal olan zaman sabah 07.00, öğle 14.00 ve kış aylarında akşam 18.00'de ikindi kahvaltısıdır. Bu kahvaltı da peynir ,zeytin,çerez ya da yoğurt olabilir.

6- Akşam uzun olduğu için akşam yemeğini acıkıncaya kadar yememek önemlidir. Eğer çok acıkmadan akşam yemeği yersek gecenin ilerleyen saatlerinde tekrar acıkırız fakat yiyeceksek bu çiğ salata ve meyve kesinlikle olmamalıdır.

7- Sporu sindirime destek olmak için yapmalıyız. En ideal spor yürüyüş, yüzme, bisiklet, fitness, plates, dans etme ve zıplamadır. Bunları yapmaya çalışın. Spor için en ideal saat 18.00 - 20.00 saatleri arasıdır.

8- Bizi saran bağ dokusunu harekete geçirip kolajen oluşmasını hızlandırmak için yatmadan 1-2 saat önce en az 5 dakika zıplamalıyız.

9- Uyku da önemli bir etkendir.Gece saat 23.00 â€" 02.00 arasında en az 2 saat uykuda olmalıyız. Bu nedenle çok geç yatmakta bedenimize yapacağımız yatırımı engelleyebilir.

10- Gece yatırımı artırmak istiyorsak 1 kase yoğurt ile güçlü bir probiyotik tozu kullanmak ve öyle yatmak çok faydalı olacaktır".

21 günde 10 altın kuralı uygulanması neticesinde kişinin kendini çok farklı hissedeceğini söyleyen Dr. Fevzi Özgönül, "Yeni yılla beraber bu kuralları uygulamaya başlarsanız daha sağlıklı olup beden olarak da küçüleceğiz ve ideal bedene döneceğiz" şeklinde konuştu.
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