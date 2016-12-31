31.12.2016 23:43:16

Yeni yıla saatler kala Şehitler Tepesi'nde büyük anma

Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde yeni yıla sayılı saatler kala toplanan vatandaşlar, şehitleri andı. Terörü lanetleyerek, birlik çağrısı yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Şehitler Tepesi'ne anıt dikeceklerini söyledi.

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Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde yeni yıla sayılı saatler kala toplanan vatandaşlar, şehitleri andı. Terörü lanetleyerek, birlik çağrısı yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Şehitler Tepesi'ne anıt dikeceklerini söyledi.Yeni yıla sayılı saatler kala Beşiktaş'taki Şehitler Tepesi'nde çok sayıda vatandaş bir araya geldi. 10 Aralık akşamı Vodafone Arena Stadyumu yakınlarında meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı. Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen anma programına Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve ellerinde Türk bayraklarıyla soğuk havaya aldırış etmeden çok sayıda kişi katıldı. İstiklal Marşı ile başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Şehitler Tepesi'nde toplanan çok sayıda vatandaş terörün son bulması ve şehitler için dualar edildi. Anma programında Beşiktaş şehitlerinin fotoğrafları da dev ekranda yer aldı."Bu ateş çemberi bizi etkiliyor"Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, vatan için canlarını feda eden şehitlere minnettar olduklarını belirterek, "21'inci yüzyılla birlikte yeniden şekillenen coğrafi ve siyasi sınır tartışmalarının dünyayı bir ateş topuna, en çok da bölgemizi bir ateş topuna çevirdiği bir dönemi yaşıyoruz. Ancak görülüyor ki dünya savaşlarının yerini uluslararası terör almış durumda. İplerinin kimin ve kimlerin ellerinde olduğunu net olarak bilmesek de bugün terör maşalarıyla karşı karşıyayız. Sınırlarını yeniden çizmek istedikleri Ortadoğu'yu bir ateş çemberi içine aldılar. Bu bölgenin lider ülkesi olarak bu ateş çemberi de en çok bizi etkiliyor" dedi.Şehitler Tepesi'ne anıt dikilecek"Bu noktaya şehitler anıtı dikeceğiz. Sayın cumhurbaşkanımız başta olmak üzere büyükşehir belediye başkanımızla bu kararı birlikte aldık. Bizlerin huzuru ve güvenliği için canlarını veren, bombalara bedenlerini siper eden gençlerin anıtını sonsuza kadar yaşatmak her birimizin milli borcudur. Bir yerde şehidin kıymeti yoksa orada vatandan bahsedilemez" dedi.Başkan Hazinedar, teröre inat yeni yıla umutlarla girdiklerini söyleyerek, Arif Nihat Asya'nın "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiiriyle vatandaşlara seslendi.